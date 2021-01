Målet om bekæmpelse af vanvidsbilisme må ikke gå ud over basale retsprincipper

TRANSPORTORGANISATION:

Tirsdag 19. januar 2021 kl: 13:32

Af: Redaktionen Regeringen har, som vi tidligere har beskrevet her på transportnyhederne.dk, fremsat et lovforslag, som skal dæmme op for vanvidskørsel. I sin nuværende form vil lovforslaget betyde, at vognmænd kan få deres vare- eller lastbiler konfiskeret, hvis deres chauffører bliver taget i vanvidskørsel.- Det kan give mening i forbindelse med privatbilisme, hvor det er ejeren selv, der fører køretøjet, men det er helt ude af proportioner i forbindelse med erhvervskørsel, mener ITD.- Vi er på ingen måde uenige i hensigten med loven, men her har man trukket transportbranchen og de store lastbiler med ind i lovgivningen uden at gennemtænke konsekvenserne. Lovforslaget går for langt i bestræbelserne på at komme vanvidsbilisterne til livs, siger Carina Christensen, der er administrerende direktør i ITD.- Alle er enige om, at de må og skal stoppes, men det må ikke ske på bekostning af basale retsprincipper. Det er ikke rimeligt, at en vognmand risikerer at miste måske hele sin forretning, fordi en anden person opfører sig vanvittigt. Det bør lovgivningen tage højde for, og det vil ITD gøre klart i sit høringssvar. Lovforslaget skal rettes til, så det rammer det, der var hensigten, siger hun videre.



ITD vil i sit høringssvar til lovforslaget kraftigt argumentere imod de elementer i lovforslaget, der rammer erhvervskørsel på en efter ITD's opfattelse "helt urimelig måde".





ATL og DI Transport har peget på samme forhold og vil også komme et høringssvar, der ligger på linie med ITD's.





