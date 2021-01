Politiet kan også beslaglægge vare- og lastbiler

FORSLAG OM STRAF FOR VANVIDSKØRSEL:

Tirsdag 19. januar 2021 kl: 11:40

Af: Jesper Christensen Hvis en chauffør i fremtiden kører vanvidskørsel i en varebil eller lastbil vil politiet kunne beslaglægge bilen. Sådan vil det blive, hvis det lovforslag, der er på vej gennem den lovgivende proces i Folketinget med forudgående høringer og første, anden og tredie-behandlinger, bliver vedtaget i sin nuværende form.Derfor vil Arbejdsgiverorganisationen ATL vil sammen med DI Transport aflevere et høringssvar til lovforslaget fra justitsministeren om straffe til bilister, der kører vanvidskørsel. ATL mener, at det er "et ekstremt indgribende og urimeligt forslag over for vognmændene".Ifølge lovforslaget er der tale om vandvidskørsel, hvis en chauffør eksempelvis kører 101 km/t i en varebil i en by, hvor hastighedsgrænsen er på 50 km/t.Chaufføren vil få inddraget retten til at føre bil på stedet, han har udsigt til en ubetinget fængselsstraf på mindst 20 dage, og bilen vil blive beslaglagt. Det gælder også, selvom chaufføren ikke selv ejer bilen. Dermed risikerer vognmanden at få konfiskeret sit køretøj for en forseelse, han ikke har indflydelse på.I forslaget skriver S-Regeringen, at alle biler, der anvendes til vanvidskørsel, vil som udgangspunkt blive beslaglagt, konfiskeret og bortauktioneret, og vanvidsbilisten vil få inddraget sin førerret.- Det er naturligvis fuldstændigt vanvittigt, hvis en chauffør kører over 100 procent for stærkt. Men det ændrer ikke på, at det er et meget vidtgående og urimeligt indgreb over for vognmanden, at han kan få konfiskeret sin bil, hvis en chauffør kører for stærkt. Han kan komme til at lide et stort økonomisk tab, selvom han er helt uden skyld i forseelsen, siger Lars William Wesch.En ting er, at hastighedsgrænserne skal overholdes. En anden ting er de andre forseelser, der kan blive defineret som vanvidsbilisme. Ifølge S-Regeringens lovforslag er der tale om vanvidsbilisme ved ”uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder” og ”uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder”.ATL peger i den forbindelse på, at en chauffør, der bliver involveret i en højresvingsulykke ofte bliver sigtet for uagtsomt manddrab i forbindelse med ulykken. Først senere afgør retten, om chaufføren er skyldig.ATL spørger defor, om det betyder, at lastbilen bliver konfiskeret og bortauktioneret med det samme.- Højresvingsulykker er altid dybt tragiske, og vi skal gøre alt for at undgå dem. Men jeg tror ikke, at vi får færre højresvingsulykker af, at vognmanden får konfiskeret en lastbil til op mod to millioner kroner. Det vil kun belaste en i forvejen traumatiseret chauffør yderligere, siger Lars William Wesch.Interesserede kan læse det lovforslag, der er sendt i høring