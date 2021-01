Godsomsætningen steg i stor jysk havn

Mandag 18. januar 2021 kl: 11:29

Af: Redaktionen Havnedirektør Thomas Haber Borch i Aarhus Havn er yderst tilfreds med den positive udvikling i virksomhedens omsætning.- Jeg ved, at mange andre havne både nationalt og internationalt har oplevet et betydeligt fald i godsomsætningen i 2020. For eksempel kom vores største konkurrent syd for grænsen ud af første halvår med et fald i omsætningen på 12 procent, hvilket sætter vores fremgang i perspektiv, siger Thomas Haber Borch.Han peger på, at omsætningsvæksten primært stammer fra containerområdet, mens nogle af de øvrige forretningsområder er mærket af en vigende tendens i markedet. Både fast og flydende bulk samt færger og krydstogt er påvirket i nedadgående retning. På containerområdet har en stigende svinekødseksport eksempelvis påvirket omsætningen positivt, men også importen er steget betragteligt.- Samlet set er containerimporten procentuelt steget lige så meget som eksporten, og for os er det positivt, at vi har markant fremgang både på import- og eksportområdet, siger Thomas Haber Borch, der peger på, at det samtidig er et udtryk for, at både virksomhedens direkte kunder og transportkøberne har godt gang i deres forretning.Han fastslår, at når det går godt for kunderne, går det godt for Aarhus Havn. Derfor har mange virksomheder og deres medarbejdere del i den succes, som Aarhus Havn har oplevet det seneste år.- Jeg har lyst til at nævne endnu en positiv udvikling. Vi kan nemlig se, at de skibe, der er anløbet i 2020, gennemsnitligt er blevet større og har mere last med. Det betyder, at klimabelastningen per tons gods samtidig er reduceret. Og det er også et af vores vigtige pejlemærker, siger havnedirektøren.