Transport af lastbiltrailere på godstog over Storebælt er indstillet

Torsdag 14. januar 2021 kl: 15:06

Af: Jesper Christensen Onsdag eftermiddag gjorde en borger politiet opmærksom på, at en vogn på et godstog vippede på vej over lavbroen i retningen mod Fyn. Toget blev stoppet i Nyborg, hvor det blev konstateret, at en lastbiltrailer fra Carlsberg på en lommevogn ikke stod i låseskamlen. Alle lignende transporter fra Carlsberg over Storebælt blev straks standset, og havarikommissionen undersøger nu sagen.- For to år siden udløste en løs lastbiltrailer på en godsvogn en tragedie på Storebæltsbroen. Derfor er det også klart, at det løber mig koldt ned ad ryggen, når der kommer en ny hændelse, der vækker minder om det, siger transportminister Benny Engelbrecht (S), der peger på, at det er alt for tidligt at sige noget om årsagen eller gisne om, hvad der kunne være sket, hvis uheldet havde været ude.- Samtidig ligger det helt klart, at godstrafikken ikke kan fortsætte som normalt, før der er mere viden om hændelsen. Derfor bliver al transport med trailere på lommevogne over Storebælt stoppet, og jeg har bedt om, at der inden for få dage ligger en plan for, hvad de næste skridt skal være i forhold til at få en grundig gennemgang af sikkerheden,Hændelsen skete på en vogn fra DB Cargo på vej fra Høje Taastrup til Carlsbergs bryggeri i Fredericia. Alle godstog kørte på tidspunktet for hændelsen med nedsat hastighed på 80 km/t på grund af vind. Havarikommissionen er gået i gang med at undersøge sagen.