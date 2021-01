Affald kommer frem med mere bæredygtig transport

Fredag 8. januar 2021 kl: 13:37

Sparer op til 100 procent CO2



Flere gasbiler på vej



Af: Redaktionen - Vi er meget glade for samarbejdet med Norsk Gjenvinning, der er en af vores første og største recycling-kunder. Virksomheden har selv et meget stort fokus på bæredygtighed, og det var derfor naturligt, at vi indgik et samarbejde om at gøre transporten af affald så CO2-neutral som muligt, siger divisionschef i Frode Laursen Nordic, Jens Sørensen.Også hos Norsk Gjenvinning er man glade for resultatet.- Vi har et langsigtet samarbejde med Frode Laursen og er stolte over, at vi nu har biogasdrevne køretøjer på plads i fjerntransporten. Det er et vigtigt skridt i retning af bæredygtige transportløsninger, og vi ser frem til det videre samarbejde med Frode Laursen, siger divisionsdirektør i NG Markets, Jon Bergan.De nye gaslastbiler kan spare op til 100 procent på CO2-udledningen, fordi de udelukkende kører på biogas (LBG), der bliver produceret af biologisk materiale, som for eksempel affald. Bilen kører derfor ikke alene rundt med affald i traileren, men også i tanken, som der står på traileren: ”Jeg har søpla di i tankene.” (Jeg har dit affald i tankene).Nordic divisionen og Norsk Gjenvinning har arbejdet på projektet i et godt stykke tid, men på grund af corona blev projektet udskudt og er først kommet i gang i november. Jens Sørensen er dog ikke i tvivl om, at der vil komme flere Frode Laursen-biler på gas på de nordiske veje i den nærmeste fremtid.- Både vores kunder og vi selv er meget opmærksomme på, hvordan vi kan gøre vores transport mere bæredygtig, og her gør gasbilerne virkelig en stor forskel, siger han.