Volvo Trucks blev nummer et i december

Onsdag 6. januar 2021 kl: 16:00

Af: Jesper Christensen I artiklen "Svenske lastbilproducenter tog samlet 57 procent af det tunge marked" fortæller vi, at det samlede antal nyregistreringer i 2020 fald med 26,9 procent.









De sidste måneder af 202 viste, at antallet af nyregistrerede lastbiler over 16 ton var ved at indhente noget af det tabte fra foråret, hvor lastbilproducenterne have lukket ned for produktionen i en periode.









I nedenstående oversigt kan man se antal nyregistrede lastbiler og markedsandel for de forskellige lastbilmærker.









Mærke 2020 2019 Antal Andel Antal Andel Volvo Trucks 51 27,87 % 42 19,53 % Mercedes-Benz 49 26,78 % 60 27,91 % Scania 45 24,59 % 52 24,19 % MAN 22 12,02 % 50 23,26 % DAF 8 4,37 % 6 2,79 % Iveco 5 2,73 % - - Dennis Eagle 2 1,09 % - - Renault Trucks 1 0,55 % 5 2,33 % I alt 183

215







(Kilde: Bilstatistik fra De Danske Bilimportører)

