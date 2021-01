Leverandør af belysningsudstyr til og på køretøjer har fået ny direktør

Tirsdag 5. januar 2021 kl: 13:49

Om Ermax A/S:

Ermax A/S har hovedsæde i Kolding og har været en del af BPW Gruppen i Tyskland siden 1968

Ermax udvikler og producerer et bredt bestående af belysning, kabelsystemer, samlebokse og elektroniske kontrolenheder samt elektrisk udrustning til erhvervskøretøjer og industrielle applikationer

Brugen af både glødepære-, hybrid- og LED-teknologi samt de nyeste produktionsteknologier gør, at udvalget af Ermax' single- og multi-funktionslygter er yderst kompatible og dækker stort set alle anvendelser

Ermax A/S er kvalitetscertificeret i henhold til ISO 9001:2015

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Med ansættelser hos eksempelvis VM Tarm, Højbjerg Maskinfabrik og senest Schwarte Group har Kristian Løvstrøm Olsen et indgående kendskab til transportbranchen og dermed et godt afsæt til at kunne sikre Ermax en øget markedsandel på såvel det danske som det europæiske marked.Ermax har hovedsæde i Kolding og beskæftiger sig primært med belysning, kabelsystemer og elektroniske kontrolenheder samt elektrisk udrustning til den tunge transportsektor under varemærket Ermax.BPW Gruppen, der er ejerledet, omfatter 70 virksomheder over hele verden og beskæftiger ca. 7.000 medarbejdere