Lastbilchauffører får mulighed for at kommer ud af Storbritannien

Onsdag 23. december 2020 kl: 09:31

Af: Jesper Christensen Den britiske regering har ingået en aftale med den franske regering, så først og fremmest lastbiler med chauffører, men også en del passagertrafik, kan komme fra Storbritannien til Frankrig.









Betingelsen for at måtte komme ind i Frankrig er, at man kan vise en højst 72 timer gammel negativ corona-test. Alle lastbilchauffører uanset nationalitet, der opholder sig i Storbritannien og som vil til Frankrig, vil blive tilbudt en corona-test. De franske myndigheder vi også tilbyde test af chauffører, der er på vej ti Storbritannien.









Den britisk regering opfordrer på det kraftigste, at vognmandsvirksomheder undlader at sende deres lastbiler til Kent, før der er kommer yderligere oplysninger om det store test-program for lastbilchauffører, der skal sættes igang.















Indrejseforbuddet, der trådte i kraft søndag skabte hurtigt lange køer langs motorvejene mod Dover-området, der har færgeforbindelser til Frankrig over Den Engelske Kanal - og togforbindelser under. Antallet af lastbiler med chauffører, der ville til Frankrig blev hurtigt så stort, at flyvepladsen Manston i nærende af Dover blev taget i brug som rasteplads. Her er der mulighed for, at chaufførerne kan få noget at spise. Derudover er der toilet- og badefaciliteter. Aftalen mellem den britiske og franske regering vil blive taget op til vurdering 31. december, men den kan løbe frem til 6. januar.

