Hollandsk lastbilproducent får en ordre på 1.300 trækkere

Tirsdag 22. december 2020 kl: 11:59

Af: Redaktionen Det spanske transportfirma Primafrio Group har bestilt 1.300 DAF XF 480 lastbiler med Super Space Cab.Siden grundlæggelsen i begyndelsen af 1960'erne har Primafrio Group udviklet sig til en transportvirksomhed med specialisering inden for transport af køle- og frysefødevarer og varer af høj værdi. Primafrio Group har hovedsæde i Murcia i det sydlige Spanien og har datterselskaber i Andalusien, Catalonien, Baskerlandet i Spanien, Lissabon i Portugal samt i Frankrig og i Tyskland. Faciliteterne omfatter moderne lagre, der giver kunderne en bred vifte af logistiske ydelser og en ekstra merværdi. Primafrio Groups vognpark vil omfatte 900 DAF køretøjer ved udgangen af 2020.- I 2016 blev den første aftale indgået om levering af 1.000 DAF lastbiler til Primafrio Group, hvoraf de første 300 køretøjer blev taget i brug året efter. Daglig praksis har vist, at disse køretøjer sætter standarden for pålidelighed, brændstofeffektivitet og chaufførkomfort, siger José Esteban Conesa, der er administrerende direktør hos Primafrio.- Med de 1.300 DAF XF 480 lastbiler med Super Space Cab kan vi yderligere forbedre rentabiliteten og effektiviteten på vores ruter. Derudover vil Primafrio Groups vognpark reducere sit CO2-aftryk takket være de meget effektive XF trækkere. DAF XF passer til vores forretningsfilosofi: Det er en meget pålidelig lastbil, der garanterer levering til tiden samt sikkerhed og fremragende komfort til vores chauffører, siger han videre.Hos DAF tager man ordren på de 1.300 DAF SF'ere som en stor anerkendelse.- Det faktum, at førende transportvirksomheder som Primafrio Group vælger DAF XF baseret på deres egen langsigtede erfaring, er en stor anerkendelse af lastbilernes pålidelighed, effektivitet og chaufførkomfort, siger Richard Zink, der er direktør for marketing og salg og medlem af bestyrelsen hos DAF Trucks. - Desuden understreger denne bestilling markedets optimisme: Efterspørgslen efter transport er på vej tilbage. Vi er meget glade for, at vi kan støtte transportbranchen med lastbiler af høj kvalitet, tilføjer han.