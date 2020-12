Fly fra Storbritannien formenes adgang til luftrummet over Danmark

Mandag 21. december 2020 kl: 10:31

Af: Redaktionen Den muterede corona-virus, som er blevet udbredt i London og andre dele af England, udgør ifølge sundhedsmyndighederne en sundhedsmæssig risiko i forhold til at kontrollere corona-smitten, og der er brug for tid til at vurdere situationen og mulige tiltag.- Danmark står i en meget alvorlig situation. Smitten er stor i hele landet, og samfundet er nærmest lukket ned igen, som vi så det i foråret, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).- Den muterede COVID-19-virus, som hurtigt har bredt sig i London og andre dele af England, kan ifølge sundhedsmyndighederne gøre det sværere at kontrollere smitten. S-Regeringen har derfor valgt at lukke for flyvninger fra Storbritannien i 48 timer, så der er mere tid til at vurdere, hvilke tiltag der skal tages, siger transportministeren videre.