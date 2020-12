Lastbiler med ekstra lave førerhuse får glasdør

Torsdag 17. december 2020 kl: 13:47

Scania's idé med en svingdør i L-førerhusene kunne allerede ses for et par år siden på IAA-messen i Hannover. (Foto: Jesper Christensen)

Af: Redaktionen Den nye glas-dør, som har fået navnet Scania City Door, åbner for en ergonomisk, sikker og effektiv ind- og udstigning i lastbilen. Derudover forbedrer glasdøren udsynet for både chaufføren og eventuelle medhjælpere - eksempelvis ved renovationskørsel i tæt bytrafik.- Scanias L-serie er meget værdsat og spiller en vigtig rolle i Scanias modelprogram. Det gælder ikke mindst i forhold til de af vores kunder, der beskæftiger sig med renovations- og distributionskørsel, siger produktchef Mikael Schuer fra Scania Trucks.- L-førerhusets lave og brede adgangsforhold i kombination med automatisk kneeling-funktion og en super-ergonomisk førerplads repræsenterer alle de nyeste funktioner i vores skræddersyede førerhuse til krævende bykørsel. Takket være City Door glasdøren bliver L-serien endnu mere attraktiv og effektiv. Det kan bidrage til at tiltrække nye chauffører til branchen og fastholde de nuværende i kraft af endnu større tilfredshed med deres daglige arbejdsredskab, siger han videre.Scanias L-serie har hidtil kunne leveres med traditionelle udad-åbnende døre i begge sider samt med en lavt placeret City-rude i passagerdøren. Udvidelsen af modelprogrammet med muligheden for at specificere City Door på L-førerhuset giver ekstra komfort for chauffører og eventuelle medhjælpere, der ofte skal ind og ud af førerhuset i løbet af deres arbejdsdag. Samtidig gør den ind- og udstigning i passagersiden både hurtigere og mere ergonomisk, hvilket ikke mindst er en fordel ved renovationskørsel, hvor medhjælpere på renovationsbilerne skal stige ud og ind direkte på fortovet.L-serien har i forvejen gode adgangsforhold i førersiden samt god gennemgang fra fører- til passagersiden. En svingdør i højre side giver endnu hurtigere og mere sikker adgang direkte til fortovet.Et ønske fra markedet- Interessen for Scania L-serie førerhus er allerede meget stor i den nuværende, velkendte udformning, siger Mikael Schuer.- Vi har et attraktivt tilbud allerede i dag, men vi ser også, at til visse kørselsopgaver er en indad-svingende glasdør med et endnu bedre udsyn til højre for førerhuset et meget stort ønske fra vores kunder. Det kan vi nu imødekomme med City Door-løsningen.