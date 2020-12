Postforhandlinger må vente til 2021

Onsdag 16. december 2020 kl: 12:14

Af: Redaktionen Altinget har lagt de tre seneste bevillinger sammen og er nået op på, at der for en samlet periode på halvandet år er bevilliget 347 millioner kroner til PostNord for befordringspligten - fordi politikerne på Christiansborg endnu ikke er blevet enige om en ny aftale på postområdet.Ud over de nævnte 347 millioner kroner har PostNord også indtægter fra porte til at dække omkostningerne til at opfylde befordringspligten.