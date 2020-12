Entreprenør med speciale i forsynningsveje får special-opbygning

Fredag 4. december 2020 kl: 11:43

Af: Redaktionen DAF'ens bagmonterede Hiab-kran er typen X-HiDuo 082 B-2 og har to hydrauliske udskud med en hydraulisk rækkevidde på op til 7,6 meter.Derudover er der monteret et knæklad med rampe, fastlad og skab. Ladet er 3.000 mm og knækladet er monteret foran på ladet på tværs af bilen og fungerer som opkørsel for en to-tons tromle.Munck Asfalt A/S består af flere selskaber med blandt andet asfaltproduktion, etablering og renovering af veje og vejbelægninger samt etablering og renovering af forsyningsledninger inden for kabel-, kloak-, vand- og fjernvarmesektoren og marine- og havnebygning samt andre entreprenøropgaver.