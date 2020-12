Europamesterskaber for lærlinge er udskudt

Fredag 4. december 2020 kl: 11:20

WorldSkills i Shanghai, Kina flyttes fra 2021 til 2022

WorldSkills i Lyon, Frankrig flyttes fra 2023 til 2024

EuroSkills i Herning, Danmark flyttes fra 2024 til 2025

EuroSkills 2025 i Danmark



© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Beslutningerne er taget på grund af corona-epidemien, der ikke gør det muligt at gennemføre store internationale events før en vaccine er udviklet og distribueret på globalt plan.De kommende mesterskaber, der flyttes er:- Det er selvfølgelig ærgerligt, men vi står i en situation, hvor der ikke er andet valg. WorldSkills og EuroSkills er kæmpe begivenheder, der tager år at forberede og har meget store budgetter. Som verden ser ud nu, kan vi ikke garantere, at et WorldSkills kan gennemføres i Kina i 2021. Derfor er det den rigtige beslutning at flytte hele kalenderen fremfor at risikere aflysning, siger formand for SkillsDenmark, Jesper Juul Sørensen.Danmark vandt med Herning som værtsby i september værtskabet af EuroSkills 2024, der nu er flyttet til 2025.- Alle parterne bag EuroSkills i Danmark er enige om at en flytning er det bedste valg. Så vi ser stadig frem til, at Danmark skal være centrum for den faglærte ungdom - nu bare i 2025 i stedet for 2024, siger Jesper Juul Sørensen.Det danske værtskab af EuroSkills 2025 arrangeres af et interessentskab bestående af Børne- og Undervisningsministeriet, Herning Kommune, Region Midtjylland, Dansk Arbejdsgiverforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation og SkillsDenmark.