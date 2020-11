Bruge nummerpladescannere til tjek af udenlandske køretøjer

TRANSPORTORGANISATIONER TIL S-MINISTRE:

Torsdag 26. november 2020 kl: 19:56

Kære Nick Hækkerup og Benny Engelbrecht





Af: Redaktionen De ti organisationer har skrevet et fælles brev til justitsminister Nick Hækkerup og transportminister Benny Engelbrecht, hvor de opfordrer ministrene til, at der i bekendtgørelsen om automatisk nummerpladegenkendelse (APNG) bliver skabt den fornødne hjemmel til at benytte ANPG til udvælgelse af køretøjer til kontrol af, om paragrafferne i lov om udstationering bliver overholdt. Organisationerne opfordrer også til, at der bliver skabt den fornødne hjemmel til, at politiet kan samkøre oplysningerne i ANPG med de scannere, der anvendes til kontrol af miljøzonerne i de fem største byer.

Undertegnede organisationer støtter fuldt og helt op om, at der skal være fair og lige konkurrence på vejtransportområdet i Danmark, og at social dumping skal bekæmpes. For at sikre dette er det afgørende med en grundig og effektiv kontrol. Det gælder særligt, når de nye regler i lov om udstationering af lønmodtagere træder i kraft 1. januar 2021. Loven indebærer som bekendt, at udenlandske operatører får pligt til dels at anmelde deres cabotagekørsel, dels at aflønne deres chauffører med en timeløn, der som minimum er på niveau med de repræsentative overenskomster på området.



Set fra vores synspunkt afhænger effekten af den nye lovgivning af, at der bliver sikret en effektiv håndhævelse og kontrol af, at udenlandske virksomheder, der udfører cabotagekørsel, overholder de danske regler om anmeldelsespligt og aflønningskrav.



Vi mener, at politiets automatiske nummerpladescannere (ANPG) er et helt afgørende værktøj til at sikre effektiv kontrol af, at virksomheder, der udfører cabotagekørsel i Danmark, overholder ovennævnte regler.



Ved brug af nummerpladescannere og gerne ved at sammenholde oplysninger fra politiets scannere ved grænserne og med oplysningerne i Sund & Bælts scannere ved de fem største byer kan man lettere og mere effektivt klarlægge køretøjernes kørselsmønster og dermed håndhæve reglerne om cabotagekørsel og udstationering.



Nummerpladescannere kan ligeledes anvendes til at kvalificere, hvilke køretøjer der skal stoppes, når der udføres vejsidekontrol f.eks. i tilfælde, hvor en udenlandsk operatør ikke har betalt bøder, der tidligere har været dem pålagt.







at der i ANPG-bekendtgørelsen bliver skabt den fornødne hjemmel til at anvende ANPG til udvælgelse af objekter til kontrol af § 8 c og 8 d i lov om udstationering

at der bliver skabt den fornødne hjemmel til, at politiet kan samkøre oplysningerne i ANPG med de scannere, der anvendes til kontrol af miljøzonerne i de fem største byer

Vi opfordrer derfor kraftigt til:





Michael Nielsen - administrerende direktør i Dansk PersonTransport

Jesper Højte Stenbæk - Fagchef for transport og infrastruktur i Dansk Erhverv

Henriette Kjær - politisk chef i transportorganisationen ITD

Jørn Hedengran - 3F Transportgruppen

Erik Østergaard - administrerende direktør i vognmandsorganisationen DTL

Allan Jensen - chefkonsulent i TA - Tursitvognmændenes Arbejdsgiverforening

Jesper Kronborg - branchedirektør i SLD - Specialforeningen for Logistik og Distribution

Rune Noack - seniorchefkonsulent i DI Transport

Lars William Wesch - branchedirektør i ATL

Kirsten Bork - Chefkonsulent i Arbejdsgiverforeningen for Turistvognmænd, ATV













