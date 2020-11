Flere fly kommer på vingerne til jul og nytår

Tirsdag 24. november 2020 kl: 10:32

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Fra midten af december til midten af januar flyver SAS på alle selskabets indenrigsruter i Norge, Sverige og i Danmark undtagen Billund. SAS fortsætter sine ruter mellem de skandinaviske hovedstæder og genåbner flere ruter til Europa. Ruterne til New York, Chicago, San Fransisco, Washington og Shanghai fortsætter.SAS vil i alt tilbyde 129 ruter til 82 destinationer, inklusive storbyer som Berlin, London, Paris, Rom og Athen.Fra Danmark genoptager SAS flere direkte ruter og vil totalt tilbyde 44 ruter til Skandinavien, Europa og USA i jule- og nyttårsperioden.Trafikprogrammet er reduceret i forhold til et normalt år, og der vil være færre billetter til salg end sædvanligt. SAS opfordrer kunderne til at planlægge deres rejse i god tid, så de er sikre på at få billetter til den afgang, de ønsker. SAS gør opmærksom på, at trafikprogrammet kan ændres, hvis der indføres rejserestriktioner, som tilsiger, at ruter bør aflyses.