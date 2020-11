Svensk og tysk samarbejde skal sætte mere miljøvenlige køletransport på sporet

Fredag 13. november 2020 kl: 11:45

Af: Jesper Christensen Green Cargo og Schenker fremhæver, at den nye løsning baner vejen for mindre miljøbelastende transport af temperaturfølsomt gods, da transport med bane - især hvor godsvognene bliver trukket med el-lokomotiver - udleder mindre CO2, end tilsvarende transport med lastbiler.Et andet aspekt i det nye tiltag er, at køletrailernes køleanlæg i vid udstrækning vil blive drevet af deres indbyggede el-motorer, som får strøm fra toget frem for at deres dieselmotorer.De to samarbejdspartnere peger også på, at tiltaget også handler om effektivitet og trafiksikkerhed, da løsningen årligt kan flytte omkring 13.000 lastbiltransporter væk fra vejene.Testen af transporten af køletrailere med Schenker's North Rail Express, der går i gang nu, betyder, at Green Cargo leverer to elektriske vogne til Schenker's togsæt frem til april næste år. Testene vil blive vurderet i realtid, og der er mulighed for at koble yderlige elektriske vogne på togene, hvis de fungerer, som forventet. Falder testen positivt ud kan antallet af transporter opskalere med kort varsel.Traditionelt er det køletrailernes diesel-anlæg, der driver køleanlæggene. Diesel-anlæggene bruger omkring 2,5 liter diesel i timen for at holde temperaturen. Da transporttiden mellem Oslo og Narvik er 28-30 timer, bruger hver køletrailer op til 75 liter dieselolie på turen. Derfor åbner løsningen for en CO2-reduktion.