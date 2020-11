Færgerederi sejler fortsat efter planen - og med flere lastbiler

Fredag 13. november 2020 kl: 11:16

Af: Redaktionen Som et led i arbejdet med at forebygge smitte med corona-virus har myndighederne midlertidigt indført restriktioner for indrejse til Danmark og Tyskland. Mens antallet af personbiler falder i takt med, at antallet af restriktioner stiger, oplever Scandlines positiv udvikling i fragtsegmentet.- I uge 43 transporterede vi 10.056 fragtenheder og i uge 45 blev det til 10.282. Det er første gang siden corona-krisens start i foråret, at vi fragter mere end 10.000 lastbiler om ugen på Rødby-Puttgarden. På Gedser-Rostock har vi siden september ligget over sidste års niveau, siger Gerald Lefold, der er Managing Director Freight Sales hos Scandlines.Da rederiet dagligt transporterer varer som medicin og fødevarer mellem Skandinavien og det europæiske fastland, er Scandlines en del af den vigtige infrastruktur og fastholder derfor den planlagte sejlplan på begge ruter.