Den fire-akslede tip-trailer får Lejre-plads på Sjælland

Fredag 13. november 2020 kl: 10:21

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Tip-traileren er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i boks-profil med stærke tværvanger og forstærkninger samt cyklistværn i begge sider.Kassen, der har en udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk aktiveret låsemekanisme og luftstyret kornlem med ramme for kornpose, er bygget op med sidevægge i 40 mm alu-profiler. Bunden er fremstillet af 7 mm gennemgående alu-plade i speciel slidstærk kvalitet. Bunden er beklædt med 15 mm kunststofplader, mens siderne er beklædt med 10 mm kunststofplader i 1.250 mm højde.Under tipkassen er der monteret en vibrator, så chaufføren kan vibrere det sidste korn, sand eller andet ud af kassen.Traileren er leveret med fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og fjerde aksel er med lift, mens fjerde aksel også er selvstyrende. Med traileren følger en Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt-alarm og dumperventil.Den nye trailer er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Kastholm Transport blev etableret i 1980 og har udviklet sig fra at være et lille entreprenørfirma til en større virksomhed, der tilbyder mange forskellige materialer indenfor grus, sand, spagnum, granit med mere.