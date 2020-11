Færgerederi indstiller rute til Tyskland

Mandag 9. november 2020 kl: 13:09

Vinter Bornholm lever

Af: Redaktionen Hammershus kommer ikke til at sejle til tyske Sassnitz før til foråret i påsken 2021. Til gengæld sættes der fuld tryk på den danske udgave af Vinter Bornholm.Restriktioner, som myndighederne i både Danmark og Tyskland har indført for at begrænse smitte med corona-virus, har sat ruten i stå.- Traditionelt er tyskerne i god tid, når de booker rejser. Tiden er desværre så fremskreden nu, at vi ikke længere kan mobilisere troen på, at tyskerne får mulighed for at komme til Bornholm, siger Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.Men trods tyskernes fravær er der stadig optimisme omkring jul, nytår og vinter på Bornholm. For borgere i Danmark kan stadig rejse.- Vi har jo set Bornholm være voldsomt populær hen over sommeren, sensommeren og efteråret. Danske gæster har jo i stort tal søgt mod øen. Og den tendens, forventer vi, holder ved. Vi kan se, at vi lige nu har flere bookinger frem mod jul, end vi havde sidste år, siger Jesper Skovgaard.Derfor vil Bornholmslinjen sammen med destination Bornholm rette marketing-skytset væk fra Tyskland og i stedet bruge kræfterne på at fortælle alle i Danmark de gode historier om Vinter Bornholm.- Ruten til Sassnitz er vigtig for Bornholm og for os. Vi får det bedste ud af dette midlertidige stop, og så vil vi glæde os til at sejle til Tyskland igen til påske, siger Jesper Skovgaard.Planen er at genoptage sejladsen mellem Bornholm og Tyskland med første tur mellem Rønne og Sassnitz lørdag 27. marts 2021.