Skibe og fly fra Danmark bliver afvist i Storbritannien

Mandag 9. november 2020 kl: 10:54

Af: Redaktionen Afvisningen, der er anført for at dame op for spredning med corona-virus - især med muteret coronavirus - vil gælde de næste syv dage - måske længere.









Interesserede kan læse mere på den britiske regering's web-side her:









