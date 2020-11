Den kollektive transport i Nordjylland bliver stærkt begrænset

Fredag 6. november 2020 kl: 13:18

Fakta om tiltagene:

Rutekørsel ind og ud af kommunerne stoppes. Skolebuskørsel er dog tilladt og elever på ungdoms- og erhvervsuddannelser kan tilbydes at køre med skolebussen, hvis de kan fremvise gyldigt studiekort

Busser inden for kommunegrænsen kan fortsat køre.

Fjernbuskørsel og turistbuskørsel ind og ud kommunerne tillades ikke

Flexture tilbydes ikke ind og ud af kommunerne, medmindre der er helbredsmæssige grunde.

Personer med samfundskritiske funktioner, der ikke har et alternativ til den kollektive transport, må benytte flextur ind og ud af kommunerne.

Der opfordres til, at befordringsordninger tilbudt iht. sundhedsloven og serviceloven begrænses til ture af helbredskritisk karakter. Det samme gælder individuel handicapkørsel

Tog må ikke medtage passagerer ind og ud af kommunerne.

Indenrigs- og udenrigsfærgeruter må ikke medtage passagerer, der ikke varetager kritiske funktioner. Det gælder færgerne fra Norge og Sverige samt Næssundfærgen, Thyborøn-Agger og Arup-Feggesund ruter og Læsøfærgen

Flytransporten fra og til Aalborg Lufthavn er ikke berørt

Af: Redaktionen - Det er et meget drastisk tiltag, men det er nødvendigt i den nuværende situation. De kommende uger er helt afgørende for, at vi får inddæmmet smitten fra mink, og derfor skal vi bruge alle værktøjer. Derfor vil jeg også opfordre alle i Nordjylland til at følge de ny retningslinjer allerede fra i dag. Vi vil samtidig tage hånd om de personer, der har samfundskritisk funktion eller af andre kritiske grunde skal kunne komme frem med kollektiv transport, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).Skolebusser er undtaget, og det vil være muligt for trafikselskabet at lade studerende med gyldigt studiekort bruge dem til og fra deres uddannelse, hvis de ikke har andre muligheder.Det vil skulle sikres, at personer, der varetager kritiske funktioner i for eksempel sundheds- og plejesektoren, fortsat kan møde på arbejde. Det søges aftalt med Nordjyllands Trafikselskab, at de stiller flextur til rådighed for denne gruppe. Dette skal betragtes som en nødordning, og alle, der råder over private transportmidler, herunder bil, cykel, eller andre muligheder opfordres til at benytte disse.For færgerne betyder det, at hverken indenrigs- eller udenrigsruterne må tage passagerer med til og fra kommunerne, med mindre de har en samfundskritisk funktion.- Det vigtigste er, at alle, der kan, skal blive i deres egen kommune og isolere sig, så meget som det kan lade sig gøre. Men det er vigtigt for mig at understrege, at vi selvfølgelig skal opretholde forsyningslinjerne til Læsø og alle andre øer i området, som måtte være berørt, siger Benny Engelbrecht.Busser:Flextrafik:Tog:Færger:Fly:Restriktionerne gælder ikke for gods til og fra kommunerne. Chauffører med bopæl i de berørte kommuner bør dog ikke transportere gods uden for de syv berørte kommuner.