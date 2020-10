Helikopterpilot blev generet af laser-lys - og fløj efter lysmanden

Torsdag 29. oktober 2020 kl: 13:53

Af: Redaktionen Da helikopterpiloten fløj tilbage efter en ny opgave omkring klokken 22.15, dukkede det grønne lys op igen, og da piloten var i færd med at flyve fra heliporten på Skejby Sygehus nogle minutter senere, blev der atter peget med laser gennem vinduerne.Denne gang fandt helikoptermandskabet ud af, at laserlyset kom fra en bil på en p-plads på Palle Juul Jensens Boulevard. Politiet blev kontaktet, og en politipatrulje fik en fra helikoptermandskabet i røret på vejen derud. I mellemtiden begyndte bilen at køre fra stedet, men piloten fløj efter i helikopteren og kunne lede politipatruljen på rette vej.I krydset Paludan Müllers Vej/Herredsvej i Aarhus fik patruljen kontakt med bilen, som de fik standset. Bag rattet sad en 45-årig mand, og i hans lomme lå en laserpen, der lyste grønt.Manden forklarede, at han havde siddet og leget lidt rundt med sin laserpen, og at han ikke vidste, at lyset uheldigvis havde rettet sig mod helikopteren. Han blev trods sin forklaring anholdt og sigtet for i tre tilfælde at have bragt andres liv og førlighed i fare.