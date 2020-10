Te blev brugt som hash-camouflage

Torsdag 29. oktober 2020 kl: 13:40

Om UKA Vest:

Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) er en specialenhed i Syd- og Sønderjyllands Politi bestående af operativt personale, efterforskere og analytikere

UKA Vest er placeret i Padborg - tæt på landegrænsen til Tyskland

UKA Vest bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i grænseregionen - eksempelvis omrejsende kriminelle grupper og arbejder i den forbindelse tæt sammen med Landespolizei, Bundespolizei og Zoll i Tyskland

På vegne af Dansk Politi hjemtager UKA Vest personer, der eksempelvis pågribes i Tyskland med tyvekoster fra Danmark. Det sker igennem europæiske arrestordrer, og personerne strafforfølges efterfølgende i Danmark for den begåede kriminalitet

UKA Vest har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland. I grænseregionen patruljerer UKA Vest, Landespolizei og Bundespolizei sammen i fælles patruljer for også operativt at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet

Smugling over landegrænsen til Tyskland har et særligt fokus i UKA Vest og en særlig Politi- og Toldenhed i Padborg gennemfører på baggrund af analyser og efterretninger indsatser rettet mod indsmugling af narkotika, våben, højt beskattede varer med videre

Af: Redaktionen Ved kontrollen fattede tolderne mistanke til en last med te i køretøjet. Derfor blev lasten undersøgt med en narkohund, som snusede sig frem til, at der var andet end te i lasten. Tolderne fandt i alt 29 kilo hash gemt i kasserne med te.Den 57-årige mand blev derefter anholdt af betjente fra Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi og efterfølgende varetægtsfængslet.Den litauiske mand, der blev dømt i henhold til anklageskriftet, har under sagen nægtet sig skyldig, men modtog dommen.