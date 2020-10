Mundbind er et krav ved køreprøve

Torsdag 29. oktober 2020 kl: 11:22

Af: Redaktionen - Lige nu ser vi, hvordan landene omkring os stadig lukker mere ned i takt med den stigende smitte. Der er vi heldigvis ikke i Danmark, og regeringen arbejder for at holde antallet af smittede nede og samfundet i gang. For bedst muligt at undgå smitte hos de motorsagkyndige, så køreprøverne fortsat kan gennemføres, bliver der derfor nu krav om at man skal bære mundbind eller visir, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) og fortsætter:- Vi hører fra branchen, at kørelærerne og eleverne i høj grad allerede bruger mundbind eller visir i den praktiske undervisning. Det er rigtig godt, og jeg vil opfordre køreskolerne og eleverne til fortsat at passe godt på.Kravet gælder for personer, der deltager i praktiske køreprøver og vejledende helbredsmæssige køretest efter bekendtgørelse om kørekort samt for personer, der deltager i afsluttende prøver i kørsel efter bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere.







Det er vigtigt, at kravet bliver overholdt. Hvis ikke, kan eleven risikere at blive afvist fra prøven.





Det er fortsat være op til elever og kørelærere, om der skal bæres mundbind eller visir i køreundervisningen. Som nævnt ovenfor bruger kørelærerne og eleverne i høj grad mundbind eller visir i den praktiske undervisning.









