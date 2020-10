Chaufførerne og vognmændene er pålagt et urimeligt ansvar for transportegnethed

VOGNMANDORGANISATION OM TRANSPORT AF DYR:

Mandag 26. oktober 2020 kl: 15:12

Af: Redaktionen

En gruppe chauffører har efter et stormøde i weekend truet med at nedlægge arbejdet fra på onsdag for at få fødevareministeren i tale.









- For DTL står det klart, at der er bred enighed blandt alle repræsentanter for aktørerne i branchen i kæden fra landbrug og transportør til slagteri, om at ansvarsfordelingen for, om dyrene er egnede til transport, bør ændres, lyder det fra formanden for DTL Dyr Leif Lund Knudsen og administrerende direktør for DTL - Danske Vognmænd.









De peger på, at det bør være landmanden, som i samråd med sin dyrlæge er ansvarlig for, at de dyr, der sendes fra stalden, er egnede til at blive transporteret.









- Som situationen er i dag, risikerer chauffører og vognmænd store bøder, hvis det for eksempel viser sig, at dyrene har gamle skader, der er opstået hos landmanden længe inden transporten, siger de to samstemmende og fortsætter:









- Problemet med den urimelige ansvarsfordeling må løses professionelt ved forhandlingsbordet, og det har vognmændenes organisationer forsøgt i årevis. DTL vil appellere til, at den etablerede dialog om problemet forstærkes og bliver mere konstruktiv, og ikke erstattes af en overenskomststridig konflikt.









DTL peger på, at organisationen er aktive i sagen og mødes i november med socialdemokraternes dyrevelfærdsordfører Anders Kronborg på Christiansborg og med EU-Paparlamentsmedlem Niels Fuglsang hos en dyretransportør. I forbindelse med DTL-Dyrs generalforsamling i januar deltager Asger Christensen, der er medlem af EU-Parlamentet for Venstre.









- Løsningen ligger i bund og grund i en ændring af den danske fortolkning af EU’s forordning om transport af dyr og en præcisering af ansvarsfordelingen i EU-forordningen. Det vil tage år at opnå en ændring af forordningen, og i mellemtiden, må vi finde en dansk model, som både fastholder dyrevelfærden og sikrer vognmænd og chauffører mod store bøder for forhold, som de ingen indflydelse har på, lyder det fra DTL.

