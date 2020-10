Transportorganisation har afholdt sin generalforsamling

Mandag 26. oktober 2020 kl: 12:32

Af: Redaktionen ITD’s formand Christian S. Madsen pegede i sin beretning på, at organisationen arbejder på at styrke medlemmernes konkurrencekraft og lette deres hverdag. Blandt de aktuelle emner i beretningen var corona, EU’s Vejpakke, digitalisering, klima og kørselsafgifter.



- Jeg vil indlede med en tak for jeres stærke indsats under corona-nedlukningen. Her fik endnu flere danskere - og selv Dronningen - øjnene op for det vigtige transportarbejde, der udføres dag ud og dag ind – corona eller ej, påpegede ITD’s formand, som udtrykte fortrøstning til fremtiden.





- Et ordsprog siger, at når det blæser, skal man bygge vindmøller - og ikke krybe i læ. Og det synes jeg, at der er mange gode eksempler på i vores branche. Det er for eksempel glædeligt, at mange af jer i jeres virksomheder fortsat har fokus på effektivisering, digitalisering, it og opkvalificering af medarbejdere - også under vanskelige corona-omstændigheder. Derfor er jeg også fortrøstningsfuld i forhold til, at vores branche vil komme fornuftigt igennem 2020, sagde Christian S. Madsen.







Vejpakken er vigtig

ITD lancerede sidste år sin Vækststrategi 2030, der er organisationens bud på, hvordan Danmark i 2030 kan være blandt Europa’s førende nationer inden for vejgodstransport og logistik. Her er internationalisering et væsentligt område, og formanden pointerede vigtigheden af EU’s Vejpakke.





- I dag bliver østeuropæiske lastbiler uden tanke på miljø og klima sendt rundt udelukkende for at være der, hvor de via deres billige lønninger kan udkonkurrere lokale vognmænd. Det bliver sværere med Vejpakken. For i fremtiden vil det i højere grad være transportopgaverne fremfor chaufførlønninger, der afgør, hvor bilerne skal hen. Det reducerer tomkørsel og må alt andet lige være mere miljørigtigt. Så i ITD retter vi al vores fokus på, at reglerne bliver implementeret, fortolket og håndhævet ensartet, sagde Christian S. Madsen.





Branchen står over for digitalisering og omstilling

Christian S. Madsen pegede også på, at digitalisering og automatisering spiller en stor rolle i vækststrategien. Derfor har ITD etableret afdelingen ITD Digital, der skal gøre ITD til et førende videnscenter inden for digitale løsninger og datadrevet rådgivning inden for vejgodstransport og logistik. Ambitionen er at klæde medlemmerne på til en fremtid med øget digitalisering, og derfor vil ITD gøre ny viden tilgængelig via arrangementer, kurser, uddannelse og rådgivning.







- Fremover vil vi hjælpe jer endnu mere med at finde nye digitale arbejdsformer, produkter og forretningsmodeller, der kan styrke jeres konkurrencekraft og lette jeres hverdag, påpegede Christian S. Madsen.







Et andet indsatsområde i vækststrategien er klima og miljø, hvor ITD har siddet med ved forhandlingsbordet i S-Regeringens klimapartnerskab for landtransport







- Her har det for os handlet om, at transporterhvervet får en fornuftig og realistisk aftale, som virksomhederne kan leve med - og ikke en teoretisk skrivebordsaftale, som vil ødelægge branchens og landets økonomi. Som erhverv vil vi meget gerne bidrage. Den grønne omstilling skal bare ske på en realistisk og gennemtænkt måde, påpegede Christian S. Madsen, som i sin beretning fremhævede, at ITD stadig arbejder på at få anlagt flere motorveje og få skabt ordnede og flere rastepladser til chaufførerne, som ITD mener er en statslig opgave og ikke en privat.





Og så kom formanden med en udmelding i forhold til kørselsafgifter. ITD ønsker ingen ekstra kørselsafgifter pålagt transportbranchen, men kommer der en afgift, vil man have mulighed for medindflydelse.





- En logisk og gennemskuelig kørselsafgift, som vi for eksempel kender det fra det tyske Maut-system, gør det muligt at målrette indsatsen, så den afspejler den konkrete kørsel og udledning af CO2. Dermed er det nemmere at følge princippet om, at ”forureneren betaler”, så den, der får kørslen udført, bærer omkostningen. Det betyder også, at opkrævningen skal foregå på en måde, der gør det nemt for den enkelte vognmand direkte at viderefakturere den til køberen af transporten. Og det er helt afgørende for os, at det provenu, der kommer ind fra kørselsafgifterne, ikke skal være en skatteskrue. Indtægterne skal føres tilbage til transportsektoren og sikre investeringer i infrastruktur, der understøtter vejgodstransporten og fremmer den grønne omstilling yderligere, fastslog formand Christian S. Madsen.









