Sekretariatschef i uddannelsesråd søger nye udfordringer

Mandag 26. oktober 2020 kl: 11:22

3F

DI

Dansk Erhverv

DSB

Dansk Jernbaneforbund

Danmarks Fiskeriforening

Danske Regioner

Kommunal Brandvæsen

FOA

Privatbanernes AF

Gods på landevej og bane

Personbefordring med bil, bane og bus

Terminaler, herunder havne og lufthavne

Oplagring i produktion, engros og detail

Redning, brand og ambulance

Erhvervsfiskeri

Af: Redaktionen TUR’s formandskab har derfor sat gang i en proces for at finde en ny sekretariatschef til TUR.TUR - Transporterhvervets Uddannelser - fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) og udvikler fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen.TUR ejes af arbejdsgiverforeninger og fagforbund inden for transportbranchen og er en interesseorganisation, der har til formål at varetage transporterhvervets uddannelsesmæssige interesser over for de offentlige uddannelsessystemer.Følgende organisationer er repræsenteret i TUR:Parterne i TUR bemander de rådgivende udvalg, som er nedsat i henhold til lovgivningen. Udvalgene er sammensat, så der er lige mange arbejdstagere og arbejdsgivere i de enkelte udvalg i såkaldte paritetiske udvalg.Udvalgene varetager uddannelsesinteresserne inden for områderne:Den daglige drift varetages af TUR’s sekretariat, hvis primære opgave er at betjene bestyrelsen og de enkelte udvalg, samt at holde kontakt og være i dialog med uddannelsessteder, ministerier og styrelser.