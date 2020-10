Chauffør med fire-akslet lastbil med kran og hejs har 650 heste til disposition

Torsdag 22. oktober 2020 kl: 09:40

Af: Redaktionen Scania’ens førerhus er udstyret et bredt udvalg af de muligheder, Scania tilbyder - eksempelvis Driver+ pakke, V8 læderpakke, premium-sæder med ventilation og varme, læderrat og elektrisk opvarmede og justerbare spejle.Derudover er der også køleskab, kaffemaskine, klimaanlæg og oliefyr med start via en app i førerhuset. Der er også installeret infotainment-pakke, premium DAB-radio med Apple Car Play, navigation og Bluetooth.Der til kommer, at den nye Scania R 650 er fyldt med den nyeste teknologi til Opticruise-gearskiftet, retarderen og den adaptive fartpilot med Active Prediction, der læser landskabet og tilpasser gearskift, fart og friløb. Derudover er der tilkøbt LED-lyspakke, trykluftpistol, LDW-kørebaneadvarsel og AEB-nødbremsefunktion.Alex Jensen Transport ApS har også valgt at tilkøbe Scania’s syv års R&M-reparationsaftale, samt Scania’s overførsel af tacografdata via en installeret Communicator 300-boks. Den fire-akslede lastbil er finansieret og forsikret igennem Scania’s finansieringsselskab, Scania Finans og Scania Lastbilforsikring. Bilen er også omfattet af Scania’s nye totalskade-forsikring, GAP.