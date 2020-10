Lyntog stopper kun i Odense på vejen mellem Aarhus og København

Tirsdag 20. oktober 2020 kl: 15:04

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk.

Af: Redaktionen DSB oplyser, at de nye Lyn+ giver flere afgange at vælge mellem, når man skal fra centrum til centrum mellem landets tre største byer.Alle skal have pladsbillet, og da toget kun stopper i Odense på turen mellem Aarhus og København, er Lyn+ både hurtigste og roligste togforbindelse mellem Aarhus og København. Hovedparten af afgange begynder eller ender i Københavns Lufthavn.