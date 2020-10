Parlamentet vil hæve reduktionsmålet for 2030 til 60 procent

AFSTEMNING OM CO2-REDUKTION I EU:

Torsdag 8. oktober 2020 kl: 12:19

Der er behov for et mere ambitiøst 2030-mål



Af: Redaktionen EU-Parlamentet vedtog onsdag sit forhandlingsmandat vedrørende EU's klimalov med 392 stemmer for, 161 imod og 142 hverken/eller. Idéen med den nye lov er at gøre de politiske løfter om et klimaneutralt EU senest i 2050 juridisk bindende og at give EU-borgere og -virksomheder den retssikkerhed og forudsigelighed, som de har brug for til at forberede sig til omstillingen.Parlamentsmedlemmerne insisterer på, at både EU som helhed og de enkelte medlemslande bliver klimaneutrale senest i 2050, og at EU fremover skal være CO2-negativ. De opfordrer desuden til, at der afsættes tilstrækkelige midler til formålet.Parlamentsmedlemmerne opfordrer EU-Kommissionen til inden for rammerne af den almindelige beslutningsprocedure senest ved udgangen af maj 2023 at fremlægge en EU-køreplan for, hvordan der opnås CO2-neutralitet senest i 2050. Der skal blandt andet udarbejdes et ”drivhusgasbudget” for de emissioner, som EU kan udlede frem til 2050 og stadig begrænse temperaturstigningen i overensstemmelse med Paris-aftalen. Køreplanen skal gennemgås efter hver statusopgørelse i forbindelse med de globale klimaforhandlinger.Parlamentsmedlemmerne ønsker desuden at få oprettet et uafhængigt videnskabeligt organ - et europæisk råd for klimaændringer - der skal overvåge de fremskridt, der gøres, og vurdere, hvorvidt der er sammenhæng mellem politikkerne.EU's nuværende emissionsreduktionsmål for 2030 er 40 procent sammenlignet med 1990. EU-Kommissionen foreslog for nylig i sit ændrede forslag til en europæisk klimalov at øge dette mål til "mindst 55 procent”. Med beslutningen onsdag hævede flertallet i EU-Parlamentet barren yderligere ved at kræve en reduktion på 60 procent senest i 2030 og tilføjer at nationale mål skal øges på en retfærdig og omkostningseffektiv måde.Flertallet udtrykker ligeledes ønske om, at EU-Kommissionen efter en konsekvensanalyse foreslår et delmål for 2040 for at sikre, at EU er på rette vej til at nå sit 2050-mål.Endelig skal EU og medlemslandene senest 31. december 2025 - om godt fire år - have udfaset alle direkte og indirekte subsidier til fossile brændstoffer. Parlamentsmedlemmerne understreger desuden behovet for at fortsætte bestræbelserne på at bekæmpe energifattigdom.- Vedtagelsen af betænkningen sender i lyset af de kommende forhandlinger et klart signal til Kommissionen og Rådet. Vi forventer, at alle medlemslande opnår klimaneutralitet senest i 2050, og vi har brug for ambitiøse delmål for 2030 og 2040, så EU kan føre dette ud i livet, sagde EU-Parlamentets ordfører Jytte Guteland (S&D, Sverige) efter afstemningen.- Jeg glæder mig også over medtagelsen af et drivhusgasbudget, som angiver den samlede resterende mængde emissioner, der kan udledes frem til 2050, uden at EU løber risikoen for ikke at kunne opfylde sine forpligtelser i henhold til Paris-aftalen.Med afstemningen onsdag er EU-Parlamentet klar til at indlede forhandlinger med medlemslandene, så snart EU’s Ministerråd er nået til enighed om en fælles holdning.