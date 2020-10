Vanskelig luftfragtprojekt udløser international hæder til dansk transportkoncern

Torsdag 8. oktober 2020 kl: 11:56

Af: Redaktionen Dommerkomiteen vurderede, at Blue Waters transport af turbinen, der er verdens kraftigste mobile gasturbine, var den mest teknisk komplekse opgave løst sidste år indenfor kategorien, og der er anerkendelse til Blue Waters dygtige medarbejdere.Derudover var dommerne imponeret over størrelsen på godset, den skræddersyede løsning i forbindelse med lastning og den usædvanligt grundige planlægning, der var krævet i forbindelse med sikkerhedsudfordringer. Det var desuden den største luftcharter i Blue Waters historie.- At finde effektive og sikre løsninger til kundernes vanskelige transportopgaver er virkelig en af de stærkeste kompetencer i Blue Water. Vi har gennem årene opbygget stor erfaring med opgaver som den, vi har vundet prisen for. Vores interne eksperter bidrager dagligt med både den tekniske og operationelle del af komplekse transportopgaver. Så vi er naturligvis meget stolte over den anerkendelse, vores kolleger i branchen har givet os med denne pris, siger Thomas Bek, der er Global Director for Energy & Projects i Blue Water.Transporten af gasturbinen blev fordelt over fem Antonov-124-100-flyvninger, hvoraf den største enhed var 30 meter lang og vejede cirka 100 ton. Dermed var der store udfordringer forbundet til manøvrering og lastning af flyet, men Blue Water løste opgaven fejlfrit, hvilket Heavy Lift-prisen understreger.Opgaven blev løst i tæt samarbejde mellem flere Blue Water-kontorer - blandt andet i Dubai, Billund, Esbjerg og Houston. De forskellige interne eksperter sammensatte en effektiv og sikker løsning på opgaven, som ligeledes involverede landtranport i USA, søfragt fra USA til Dubai samt fire flytransporter fra Dubai til Afghanistan og et fly fra Tyrkiet til Afghanistan.







Sidste år vandt Blue Water Heavy Lift-prisen som Project Logistics Provider of the Year.





