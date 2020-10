Virksomhedsmægler mangler nogle gange det fysiske møde mellem sælger og køber

Tirsdag 6. oktober 2020 kl: 15:19

Udfordring ikke at mødes



Internationalt netværk



Nyt kontor

Af: Redaktionen - Men nogle gange mangler man dog det fysiske møde mellem sælger og køber, siger Finn Laursen, der i mange sammenhænge fungerer som mellemmand, når der skal sælges og købes virksomheder inden for transportbranchen.- Selv om der sker store omvæltninger i verden, er der fortsat fuld damp på kedlerne inden for køb- og salg i transportbranchen, siger han og fortsætter:- Vi oplevere en stigende interesse for generationsskifte, nu hvor tingene er så foranderlige. Mange virksomhedsejere er klar til at se sig om efter en afløser til deres livsværk. De er klar til at sælge, hvis der ikke lige en naturlig arvtager.Finn Laursen peger på, at der har været udfordringer i forbindelse med køb og salg af virksomheder under corona-krisen og den ”lock down,” som har fundet sted i de fleste lande i Europa.- Det har været en udfordring ikke at kunne mødes fysisk, siger Finn Laursen og fortsætter:- Der kan holdes nok så mange og gode videomøder, men en tryk og god handel kræver trods alt, at sælger og køber lige kan drikke en kop kaffe sammen og tale om andet end forretning. Bare en enkelt gang.Han peger også på, at køb og salg af virksomheder også har meget med kemi at gøre. Både køber og sælger skal følge sig trygge i forbindelse med handelen, og det kræver som regel et til flere fysiske møder.- Det kan heller ikke undgås, at sælger er forpligtiget til at være med i en periode efter salget. Derfor er det rart at vide, hvilken person eller personer som sælger i en periode skal arbejde sammen med, siger Finn Laursen og tilføjer:- Som sælger vil man gerne være sikker på, at køber har nogenlunde de samme værdier. Man vil også gerne være sikker på, om køber nu også vil være loyal over for både medarbejderne og kunderne fremadrettet.Laursen Partners blev pr. 1. juni medlem af et internationalt netværk, ONE to ONE, der består af uafhængige virksomhedsmæglere world wide. Netværket har et sekretariat i Madrid, og det står til alle medlemmernes rådighed.- Vi har et fælles intranet, hvor vi har adgang en database med oplysninger om et meget stort antal virksomheder fra hele verden. Det svarer nogenlunde til det vi herhjemme kender som Lasso.dk eller proff.dk, siger Finn Laursen, der forklarer, at han allerede har haft udbytte af at være medlem af netværket.- Jeg har efter kort tid fundet en køber til et østeuropæisk transportfirma, som jeg havde brugt meget tid på. Efter at jeg lagde data op i vores fælles netværk, var der tre i netværket, der havde potentielle købere.Laursen Partners er fornylig flyttet fra Søborg til Charlottenlund, hvor man nu holder til i Voxeværkets lokaler på Kollegievej 6.







- Voxeværket har kontorhoteller over hele landet, så når jeg for eksempel har et møde i for eksempel Sønderjylland, kan jeg booke et mødelokale i Padborg eller Aabenraa, forklarer Finn Laursen.









© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.