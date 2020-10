Første del af ny jernbaneterminal er taget i brug

Tirsdag 6. oktober 2020 kl: 11:54

Af: Redaktionen I foråret satte Aalborg Havn gang i en større udvidelse af havnens jernbaneinfrastruktur med en ny terminal på den sydøstlige del af Østhavnen i Aalborg Øst.









Den første etape af det nye terminalområde er efter nogle måneders anlægsarbejder blevet taget i brug. Første etape af udvidelsen onfatter et nyt 4.200 kvadratmeter stort terminalområde med 190 meter rillespor samt et belagt areal på 12.500 kvadratmeter. Dermed er havnens jernbaneinfrastruktur blevet forbedret betragteligt, ligesom man har fået bedre vilkår for at tilbyde virksomheder leje og etablering sig på arealer på havnen.





- Med første del af udvidelsen færdiggjort frigiver Port of Aalborg nu mere plads til, at virksomheder kan leje sig ind på arealer helt tæt på godsbanenettet, hvorfra de har direkte adgang til 4.000 jernbanehub i hele Europa, siger commercial manager hos Port of Aalborg Logistics, Rasmus Munk Kolind.





Etableringen af det nye terminalområde er et led i Port of Aalborgs ambitioner om at gøre transport af gods via jernbane til et endnu mere attraktivt tilbud til de nordjyske virksomheder, der i stigende grad inddrager transportformen i deres transportmiks. Efterspørgsel på fragt af gods via jernbane er ifølge havnens ledelse støt stigende, hvilket blandt andet sidste år kom til udtryk ved mere end en fordobling af antallet af enkeltvogne fra Aalborg havn.









- Hos Port of Aalborg forventer vi, at godsbanetransporten kun kommer til at spille en stadig større rolle i fremtiden. Flere og flere virksomheder anser godsbanetransporten som en konkurrencedygtig logistikløsning på lige fod med vejtransport, og derfor glæder vi os over, at vi nu har udvidet vores kapacitet yderligere, så vi kan være på forkant med den stigende efterspørgsel, siger Rasmus Munk Kolind.







Arbejdet med anden del af den nye godsbaneterminal er i gang og ventes klar til at blive taget i brug i løbet af fjerde kvartal i år. Anden etape omfatter en forlængelse af sporet til 430 meter og dermed en forøgelse af terminalområdet med 4.900 kvadratmeter. Derudover bliver der et areal på yderligere 21.200 kvadratmeter, hvor det bliver muligt at placere en eller flere virksomheder helt tæt på jernbanesporet.





Om Port of Aalborg A/S:

Port of Aalborg betegner sig selv som en moderne indlandshavn med et 360 graders opland, multimodale logistikløsninger og fokus på at føre Aalborg Kommunes erhvervs- og bæredygtighedsstrategi ud i virkeligheden

Med udgangspunkt i den seneste udviklingsstrategi ændrer Aalborg Havn i stigende grad fokus fra vandsiden til landsiden og udviklingen af den omkringliggende erhvervspark, der er udnævnt som Aalborgs fremtidige vækstzone

Koncernen Port of Aalborg A/S omfatter 9 datterselskaber og 110 medarbejdere

