Passagertallet i nordjysk lufthavn er en trediedel i forhold til sidste år

Fredag 2. oktober 2020 kl: 12:05

Flere ferierejsende til udlandet i september



Af: Redaktionen Samlet rejste 53.178 til og fra Aalborg Lufthavn i september i år. Det er 36,3 procent af det samlede antal rejsende i september sidste år.- Set i lyset af, at vi står midt i en opblussen af corona-smitte i hele Europa, hvor luftfarten er en af de brancher, der i høj grad mærke konsekvenserne, så er resultatet som man kunne forvente, siger lufthavnsdirektør Søren Svendsen og fortsætter:- Vi er generelt meget enige i regeringens anbefalinger, og vi kan se, at både private og ikke mindst virksomhederne holder igen med rejseaktiviteterne. Vi erfarer, at noget af det, der kunne være medvirkende til at lukke lidt op for virksomhedernes rejseaktivitet, er muligheden for adgang til high-speed test i lufthavnene. Det vil give den erhvervsrejsende mulighed for at afgøre om man kan møde ind på arbejdet næste dag uden at udsætte sine kolleger for smitte.I september 2020 var der 7.430 udenrigsrejsende til og fra Aalborg Lufthavn, hvilket svarer til 15,8 procent af de samlet 47.065 rejsende til udlandet i september 2019. I antallet af charterrejsende er 19,4 procent tilbage i lufthavnen i forhold til sidste år, hvor der var 25.332, der rejste på charterferie mod 4.923 i år.Alt i alt har Aalborg Lufthavn haft 12.353 charter- og udenrigsrejsende igennem lufthavnen i september.Antallet af indenrigspassagerene i Aalborg Lufthavn lå i september i år på 40.825 rejsende mod 74.091rejsende i september sidste år.

Samlet set gik der i Aalborg lufthavn 53.178 passagerer gennem terminalen i september i år mod 146.488 passagerer i september sidste år, hvilket er en tilbagegang på 63,7 procent.





