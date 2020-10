Ventetider for særtransporter kommer op i Folketinget

Fredag 2. oktober 2020 kl: 10:55

Af: Jesper Christensen Spørgsmålet lyder:





Hvilke initiativer vil regeringen tage for at få nedbragt de uacceptabelt lange og erhvervsfjendtlige ventetider på op til tre uger for udstedelse af tilladelse til særtransporter af gods?









Hvornår samrådet finder sted, er endnu ikke fastsat.

