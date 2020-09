Vognmænd og transportkøbere viser stigende interessere for gas

Tirsdag 22. september 2020 kl: 15:21

Det kræver omfattende investeringer at reducere dieselafhængighed



Der vil fremadrettet være brug for forskellige brændstoffer



Af: Redaktionen Hos Volvo Trucks imødekommer man den øgede efterspørgsel ved osgå at tilbyde de nye Volvo FH- og FM-lastbiler med motorer, der kører på flydende naturgas og biogas, og som giver samme høje ydelse som dieselmotorer. Volvo trucks peger på, at man ved brug af biogas kan opnå CO2-neutral transport og reducere CO2-emissionerne med op til 100 procent.Hos Volvo Trucks peger man i den forbindelse på, at EU's grønne pagt udstikker tydeligt den retning, transportbranchen skal tage mod en renere fremtid. Det betyder, at der kommer en slutdato for fossile brændstoffer.- I dag er LNG-drevne lastbiler det mest kommercielt realistiske alternativ til almindelig diesel til tung fjerntransport. Den flydende naturgas fås i tilstrækkelig store mængder og til en konkurrencedygtig pris. Med tiden vil det stigende antal gasdrevne lastbiler skabe gunstige betingelser for en større andel af flydende biogas, siger Lars Mårtensson, der er direktør for miljø og innovation hos Volvo Trucks.Volvo Trucks oplyser, at drivlinerne til flydende biogas og naturgas har en energieffektivitet på højde med deres dieseldrevne slægtninge, men de giver betydeligt færre CO2-emissioner. Bruger man flydende biogas, også kaldet bio-LNG, reducerer man nettoemissionerne med op til 100 procent fra tank til hjul (TTW). Brug af naturgas reducerer emissionerne med omkring 20 procent (TTW) sammenlignet med almindelig europæisk standarddiesel.Ifølge Volvo Trucks kræver produktionen af fossilfri biogas et større antal produktionsanlæg, der kan nedbryde og trække gas ud af affald og efterfølgende nedkøle gassen til flydende form. En række undersøgelser har beregnet, at godt 20 procent af al diesel i Europa kan være erstattet af bæredygtig gas i form af bio-LNG i 2030. Antallet af tankstationer med flydende gas er i øjeblikket voksenede - blandt andet hjulpet frem af at gasdrevne lastbiler er fritaget for at betale en del af den normale motorvejsafgift i Tyskland. På mange transportruter er gas i dag et alternativ til diesel. Volvo Trucks peger på, at væksten er nødt til at fortsætte i takt med den tilsvarende vækst i antallet af gasdrevne lastbiler.- Ved at investere i LNG-lastbiler viser vi, at bio-LNG er et vigtigt alternativ, der kan reducere afhængigheden af fossil diesel. Hvis vi vil sætte turbo på overgangen til klimaneutral transport, er det imidlertid også nødvendigt at fortsætte med at investere i tankstationer med flydende gas. Der er også brug for tiltag, som gør det lettere for vognmændene at foretage de store investeringer i tunge gasdrevne køretøjer, påpeger Lars Mårtensson.Der findes ingen enkelt energibærer, som kan imødegå alle udfordringer i forbindelse med klimaændringerne, og i den nærmeste fremtid vil forskellige typer brændstoffer og drivliner derfor fortsat sameksistere.- At satse på ny teknologi bliver nøglen til at opnå klimneutralitet. Andelen af LNG-lastbiler vil gradvist stige i Europa. Men gasdrevne lastbiler kan ikke løse alle transportudfordringer. Elektromobilitet kommer til at spille en vigtig rolle lokalt og regionalt, og udviklingen af batterier og lade infrastruktur bliver vigtige faktorer for at øge udbredelsen, påpeger Lars Mårtensson videre.Han fremfører i den forbindelse, at elektromobilitet med brændselsceller, som ved hjælp af brint kan producere elektricitet, på længere sigt reducere behovet for batterier til fjerntransport.- Der er sket lovende fremskridt inden for brændselscelleteknologi, men der er stadig en række praktiske og økonomiske hindringer, som skal overvindes, før den kan give væsentlige klimafordele i tung transport, lyder vurderingen fra Lars Mårtensson.På trods af de tekniske fremskridt inden for elektromobilitet vil fortsat forbedring af forbrændingsmotorernes effektivitet ifølge Volvo Trucks, der har en omfattende produktion af diesel- og gasmotorer, fortsat spille en nøglerolle i at reducere klimapåvirkningen i mange år fremover.- Der kan allerede gøres meget for at reducere klimapåvirkningen med vore dages motorer. For eksempel kan både nye og ældre diesellastbiler fra Volvo køre på HVO, et biobrændstof, der giver meget lave netto-CO2-emissioner. Udfordringen er, at tilgængeligheden af biobrændstoffer stadig er så begrænset, siger Lars Mårtensson.