Italiensk trækker runder 1.000.000 kilometer med flere chauffører

Mandag 21. september 2020 kl: 10:41

Af: Redaktionen - Vi har 20 Iveco’er kørende - Daily, Eurocargo og Stralis - og fem af Stralis'erne har kørt mellem 800.000 og 1 million kilometer. Og så er der denne her, der på lidt over fem år har kørt over én million kilometer, fortæller Henrik Olsen, der leder virksomheden.Den orange Iveco Stralis 480 med hvide stafferinger ser stadig ny ud bortset fra en smule stenslag på fronten i førersiden.- Ja, og den har faktisk aldrig fejlet noget, bortset fra noget vrøvl med Bosch-dyserne, der blev lavet på garantien, siger kørselsleder Michael Mertov.- Og det endda selv om den har haft skiftende chauffører - andre biler har faste chauffører, der passer på bilerne, men denne her har trukket mange tusinde tons gods på fem år med forskellige chauffører, så det er ekstra imponerende, at den har holdt så flot, tilføjer han.Som kørselsleder styrer Michael Mertov den daglige drift i fragtfirmaet og fortæller, at det allervigtigste kriterie for valg af lastbil er, at eftermarkedsdelen fungerer perfekt.







- Vi har et utrolig godt samarbejde med Iveco Odense, der forstår, at tingene skal laves nu og ikke i morgen. De er meget effektive. For eksempel fik vi på et tidspunkt akut brug for en lastbil mere, og 24 timer senere havde de registreret en til os. De forstår vores verden og er virkelig professionelle.





Vognmand Henrik Olsen forklarer videre om jubilæums-bilen, at den om natten typisk kører den bulk og linehaul som modulvogntog mellem terminalerne i Odense og Tåstrup, hvor den når to ture hver nat. Og om dagen kører den part- og fullload i hele Danmark eller leverer varer lokalt i Odense.





- Vores chauffører er meget glade for Stralis. Den har et dejligt rummeligt førerhus med masser af udstyr. Med Stralis har IVECO helt klart skabt en "1. divisions lastbil" på niveau med de bedste konkurrenter. Og så er motoren bomstærk! Efter en tur, hvor vores jubilæumslastbil her var tungt lastet med byggematerialer, fortalte chaufføren, hvordan den bare trak uden om alle andre lastbiler på vej op ad Ejer Bavnehøj, siger Henrik Olsen.





Fragtmandsvirksomheden Peder Olsen blev grundlagt i 1919 af Henrik Olsens farfar. Han startede virksomheden med to heste og en vogn. I 1947 trådte Henriks far, Ejvind Olsen ind i firmaet, der skiftede navn til Peder Olsen & Søn og skiftede hestene ud med biler. Virksomheden var vokset til 10 ansatte og 10 biler, da Henrik Olsen overtog den for 40 år siden, og i dag tæller "trækhestene" i fragtfirmaet blandt andet 20 sættevognstrækkere, 6 kærretræk, 30 forvogne, 5 mindre forvogne og 8 varevogne under 3,5 ton.





- Den udvikling forpligter os til at tænke på næste generation, siger Henrik Olsen og fortsætter:





- Så udover vores 82 chauffører har vi også 15 chaufførelever. Plus fire disponenter, fire administrative medarbejdere og så Michael Mertov her, der har 20 års erfaring i fragtsystemet og har været min kørselsleder i 8 år.





Michael Mertov fortæller en lille historie om erfaringerne med Iveco’s tunge lastbiler.





- Vi havde en ældre chauffør, der havde været her i 35 år. Da han skulle skifte fra en skandinavisk lastbil til Iveco, var hans reaktion: "Jeg vil hellere gå på pension end køre Iveco!” Jeg spurgte så, om jeg skulle opfatte det som en opsigelse, men det syntes han nu alligevel ikke helt, og det endte da også med, at han kørte glad rundt i sin Iveco i over fem år, inden han besluttede sig for pensionen.





