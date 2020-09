S-Regeringen holder fast i tidsbegrænset parkering på motorvejsrastepladser

Fredag 18. september 2020 kl: 12:01

Af: Jesper Christensen Danmark peger i sit svar til EU-Kommissionen på, at det ikke er en statslig opgave at stille parkeringsfaciliteter til rådighed for langtidsparkering.







I brevet peger S-Regeringen på, at der i de relevante EU-forordninger ikke er angivet, at motorvejsrastepladser skal kunne benyttes til langtidsparkering.









“En rasteplads er - som ordet siger - et sted, hvor man kan holde kortere hvil i forbindelse med spisning, toiletbesøg og lignende” , på peger S-Regeringen i sit svar.







Derudover skriver regeringen, at det i henhold til gældende EU-forordning fra 2006 er op til transportvirksomheden at sikre, at chaufførerne kan afholde deres lange hvil.



“Det må derfor være virksomhedens ansvar at planlægge ruten, således at chaufføren kan benytte de alternative parkeringsfaciliteter i Danmark, der er til rådighed for afholdelse af det lange hvil” , skriver den danske regering i sit svar, hvor det også bliver fremhævet, at der er tilstrækkelig kapacitet på de statslige rateplader og private alternativer - eksempelvis i transportcentre, havne, kombiterminaler transportvirksomheder med mere.







Det fremgår af brevet, at der er omkring 1.300 pladser ti lastbiler på de statslige rastepladser.







Regeringen fremfører også, at indførelsen af 25-timers reglen om parkering på de statslige rastepladser synes at skabe et “…incitament for private aktører til at løfte deres ansvar i forhold til at der blandt andet udvikles private initiativer til ’safe and secure parking’ med passende overnatningsmuligheder og andre faciliteter for chauffører og lastbiler”.







Som afslutning af brevet skriver den danske regering:

at det udelukkende er medlemsstaternes kompetence at fastsætte parkeringsregler

at den danske regel om tidsbegrænset parkering hverken direkte eller indirekte har en diskriminerende virkning og er begrundet i legitime formål af almen interesse

at parkeringsreglen er proportional, hvorfor Danmark hverken anerkender, at den tidsbegrænsede parkering hverken direkte eller indirekte krænker friheden til at udveksle transportydelser

at foranstaltningen i øvrigt er uforenelig med EU-retten

Interesserede kan se S-Regeringens svar her:

