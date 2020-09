DAF-fan ruller ud med fem-akslet Volvo

Onsdag 9. september 2020 kl: 08:50

Ib Jeppesen (tv) og Poul Erik Jeppesen foran den nye kranbil.

Både almindelig lastbil og blokvogn



Chassis leveret af Autohuset Vestergaard



Fakta om Poul Erik Jeppesen & Søn/Roslev Kranbetjening A/S:

Grundlagt i 1964 af Poul Erik Jeppesen i Skive. Overtaget i 1997 af sønnen Ib Jeppesen

Udvidet i 2014 ved overtagelse af Roslev Kranbetjening

Specialist i alle typer løfte- og transportopgaver med kraner fra xx til 95 t/m for byggeri, landbrug, industri og private - herunder med glassug til løft af vinduer og plader, mandskabskurv, pallegaffel, løfteåg til løft af skure og skurvogne, spær mm., grab til sand, grus, haveaffald, træer mm

Virksomheden udfører maskintransport med tre-akslet blokpåhængsvogn samt maskinbaksning med rulleskøjter. Dertil kommer udlejning og udlægning af køreplader, containerudlejning og -transport, vinterbekæmpelse og meget mere

Flåden består i øjeblikket af seks lastbiler med eksempelvis tip, hejselad og kraner fra 22 til 95 t/m

Specifikation på Poul Erik Jeppesen & Søn/Roslev Kranbetjening A/S’ nye kranbil:

Af: Redaktionen Chassiset bærer en 95 t/m HMF 9520-K7 kran med FJ2200 flyjib samt et 6,2 meter fast lad.- I Danmark må en almindelig lastbil i øjeblikket veje op til 32 tons total. Det kræver fire aksler, men hvis man skal højere op, kræver det flere aksler samt indregistrering som blokvogn med de begrænsninger, som det giver. Vi har specificeret bilen, så den passer perfekt til de kommende regler om fem-akslede lastbiler på op til 40 tons totalvægt, som jeg er overbevist om snart bliver en realitet i Danmark, siger vognmand Ib Jeppesen.I første omgang er den nye kranbil indregistreret som en almindelig lastbil til 32 tons total og en nyttelast på 4,3 tons.Den er også registreret til 43,5 tons totalvægt som blokvogn med en nyttelast på 12,3 tons, som så højst må køre 60 km/t.- Mange lande tillader i dag fem-akslede forvogne på 40 tons totalvægt til almindelig kørsel, og jeg er overbevist om, at Danmark snart følger efter. Når det sker, har vi det perfekte køretøj i henhold til de nye regler, fastslår Ib Jeppesen og tilføjer:- Og med vores to-akslede kærre kan den selvfølgelig også køre med 56 tons vogntogsvægt.Ib Jeppesen overtog i 1997 vognmandsforretningen efter sin far Poul Erik Jeppesen, der grundlagde den i 1964 i Skive. I 2014 overtog Ib Jeppesen virksomheden Roslev Kranbetjening i Roslev nord for Skive, og siden har virksomheden heddet Poul Erik Jeppesen & Søn/Roslev Kranbetjening A/S. Og netop kranopgaver er virksomhedens store specialitet.- Vi beskæftiger os med alle typer løfteopgaver. Vi har tidligere klaret os med vores nuværende flåde af kranbiler med op til 85 t/m-kraner, men med den nye 95 t/m-kran åbner der sig helt nye muligheder. Og når det på et tidspunkt bliver muligt at komme op på 40 tons total med den fem-akslede bil uden de snærende blokvogns-begrænsninger, råder vi som de første på markedet over en unik kranbil, der både er stærk, fleksibel og effektiv, siger vognmanden.Den færdige kranbil er leveret af Lastbilmægleren v. Carsten Lykke i Hedensted. Det er sket i tæt samarbejde med Volvo-forhandler Autohuset Vestergaard i Grindsted, der har leveret chassiset, og med HMF Group A/S i Galten, der har leveret kran og opbygning. Her tilføjer Ib Jeppesen, at HMF og deres to smede Kim Hattesen og Mike Thomasen fortjener stor ros for deres arbejde.- Det er bare en perfekt opbygning af højeste kvalitet. Jeg er meget tilfreds med resultatet, fastslår Ib Jeppesen.Køretøjet er i øvrigt lakeret af Carsten Noer Storvognslakering i Vamdrup.- Det har været en spændende opgave at levere den nye kranbil til Ib Jeppesen, siger Carsten Lykke, der som selvstændig lastbilmægler kan vælge frit blandt de forskellige leverandører på det danske marked.- Jeg har lagt meget energi i at finde den rigtige kombination af chassis, kran og opbygning til Ib Jeppesens behov. Han er en meget fremsynet og ordentlig vognmand, som ikke går på kompromis med detaljerne. Sammen har vi arbejdet omhyggeligt med at specificere de enkelte komponenter, så de passer til de kommende regler for fem-akslede lastbiler, som Carsten Lykke også forventer snart bliver en realitet i Danmark.- Det gælder især akselafstande, vægtfordeling, kranforberedelse, støttebensforstærkninger og -placering, og det var ikke uden en vis stolthed at se det færdige resultat blive godkendt uden anmærkninger og få nummerplader på, tilføjer Carsten Lykke.Ib Jeppesen har betroet Carsten Lykke ordren på den nye kranbil efter mange gode erfaringer med Lastbilmægleren fra Hedensted.- Jeg er stor fan af DAF’s lastbiler, som jeg har købt flere af hos Carsten. Desværre kunne DAF ikke levere et fem-akslet chassis med styrbar bogieaksel bagest, så derfor endte det med en Volvo, som Carsten skaffede gennem Autohuset Vestergaard. Det har fungeret rigtig godt, og Carsten har igen levet op til min tillid, siger Ib Jeppesen.Det er vognmanden selv, der skal køre den nye kranbil til hverdag.

Chassis:

Volvo FH 10x4*6 med dobbelt chassisramme ført ud gennem fronten for montering af frontstøtteben. Fuld luftaffjedring på alle aksler, 2x9.000 kg foraksler, 2x13.500 kg trækaksler samt 7.500 kg. el-hydraulisk styrbar støtteaksel, i alt 53.500 kg teknisk kapacitet. Volvo Dynamic Steering





Drivline:

Seks-cylindret Volvo D13K540, Euro 6-rækkemotor på max. 540 hk/2.600 Nm, Volvo VEB+ motorbremse. Volvo AT2612F usynkroniseret I-Shift gearkasse med fuldaut. gearskiftesystem med software for entreprenørkørsel og I-Roll, gearkassemonteret kraftudtag med direkte montering af oliepumpe for drift af kran. RTS2370A-tandembogie med udv. 2,57:1 samt el-hydraulisk styret støtteaksel bag tandembogien, langs- og tværgående differentialespærrer.



Førerhus:

Højt placeret Globetrotter XXL- med New York udstyrspakke. DeLuxe el-justérbar førerstol med sort/mørkegråt læderbetræk, varme og ventilation. 2 køjer, køleskab, stort infotainment-system med navigation, parkeringskøler, Bi-Xenon forlygter mm.





Specifikation på opbygning udført af HMF Group A/S i Galten:





Kran:

HMF 9520-K7 med 7 hydrauliske udskud og 1 manuelt udskud. FJ2200 flyjib med 6 hydrauliske udskud og 2 manuelle udskud. 3.200 kg hydraulisk spil med wire ført ud over flyjib. HMF RCL-sikkerhedssystem. HMF SC fjernbetjent radiostyring. EVS sikkerhedssystem. 180 grader opsvingelige hovedstøtteben med 4,2 meter støttebensbredde pr. side. Hydraulisk udskydelig støttebensbom bagest under lad med 4,2 meter støttebensbredde pr. side. Frontstøtteben. Mandskabskurv til montering på flyjib. 320 liter hydrauliktank monteret på kranfundament.





Ladopbygning:

6.150 mm (indv.) alu-lad med 3-delte, 800 mm sidefjæle med Kinnegrip-stolper, 1.200 meter høj alu-forsmæk med kædeholder på overkant, 800 mm høj, bundhængt alu-bagsmæk. Huller til i alt 8 stk. kæpstokke midt i ladet, containerlåse til 20’ container integreret i ladbund, VBG træktravers bagest med VBG795 kærretræk, opklappelig bagkofanger i stål, 4 stk. Danbox bogie-kasser mellem trækhjul, værktøjskasser under lad i højre side samt værktøjskasse med hylder og varme under kranarm i venstre side.









