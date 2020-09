Pris skal prise bæredygtige vognmænd

Hvem skal vinde Den Grønne Transportpris?



Af: Jesper Christensen - Transportbranchen har længe været en udskældt branche i hele klima- og bæredygtighedsdebatten i Danmark, og vi vil bidrage til at sætte fokus på de mange gode og grønne initiativer, der er i gang derude, siger Erik Østergaard, der er administrerende direktør i DTL.- Vi vil gerne anerkende de allerstørste ildsjæle, som brænder for at finde på og styre den danske transport- og vognmandsbranche i en grønnere og mere klimavenlig retning. Derfor har vi stiftet den nye pris, uddyber han.Direktør i Jyske Finans, Allan Mortensen er ikke i tvivl om, at man kommer til at se mange flere bæredygtige transportløsninger inden for en overskuelig fremtid.- Den grønne omstilling har været i gang længe, og jeg er overbevist om, at vi inden for det næste år for alvor kommer til at se transportbranchen rykke på den grønne omstilling. Vi forsøger at hjælpe vores kunder med at blive mere bæredygtige, og vi vil gerne bidrage til at sætte fokus på området. Derfor er vi gået sammen med DTL Danske Vognmænd om stiftelsen af denne pris, så vi kan få sat yderligere skub på miljøomlægningen af transportbranchen, som er så vigtig for den samlede danske klimaindsats, siger Allan Mortensen.I uddelingen af prisen vil der blive lagt vægt på innovative tiltag, der bidrager til at reducere miljøbelastningen og klimaaftrykket og fremmer bæredygtighed. Det kan for eksempel være indfasning af nye brændstoftyper, overgang til hybrid/el-drift, uddannelse af chauffører til miljørigtig kørsel eller investering i miljø- og klimarigtigt materiel.Perioden for indstilling af initiativer til nominering løber fra september og ind til april 2021. Alle er velkomne til at indstille kandidater til prisen gennem DTL eller Jyske Finans.Vinderne bliver kåret på transportmessen Transport 2021, der er planlagt til at finde sted i Herning april næste år. Vinderne bliver fundet af en jury bestående af repræsentanter udvalgt af DTL og Jyske Finans. Vinderne kan se frem til en førstepræmie på 25.000 kroner, en andenpræmie på 15.000 kroner, og en trediepræmie på 10.000 kroner. Pengene er øremærkede til yderligere miljøforbedringer i virksomheden.