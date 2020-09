Færgerederi anker dom

Onsdag 2. september 2020 kl: 09:47

Af: Redaktionen Rønne Havn A/S og Danske Færger A/S har - siden Danske Færger A/S i foråret 2018 ikke fik forlænget sin kontrakt om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm - været uenige i fortolkningen af nogle aftaleretlige forpligtelser, som Danske Færger A/S havde i forbindelse med ophør af besejlingen af Rønne Havn.Rønne Havn A/S rejste derfor en retssag mod Danske Færger A/S i 2018, som Retten på Bornholm afsluttede i starten af juli med en dom, der gav Rønne Havn A/S medhold i sin fortolkning af de indgåede aftaler, som beløber sig til over 50 millioner kroner.Danske Færger A/S har nu valgt at anke dommen til Østre Landsret.- Sådan som det danske retssystem er indrettet, så har en modpart mulighed for at anke, hvis modparten ikke er tilfreds med en domfældelse. Vi fortsætter arbejdet i retssystemet, da vi fortsat mener at vi har en stærk sag. Vi har fra starten været af den opfattelse, at vores krav overfor Danske Færger A/S i forbindelse med ophøret af besejlingen af Bornholm var berettigede, hvorfor vi valgte at gå rettens vej, da vi ikke kunne opnå et forlig med Danske Færger A/S, siger Thomas Bendtsen, der er administrerende direktør i Rønne Havn A/S.Kravene vedrører restfinansieringen af de anlæg, som Danske Færger A/S har fået etableret og benyttet. Kravene omhandler også de tilhørende reetableringsforpligtelser.Ifølge Retten På Bornholm så drejer sagen sig om:”hvorvidt Danske Færger A/S er forpligtet til dels at betale restgælden på tre mellem parterne indgåede finansierings- og brugsaftaler, dels at foretage reetablering af anlæg omfattet af aftalerne og en i 1999 mellem parterne tilsvarende indgået (og bortset fra reetableringsforpligtelsen i øvrigt opfyldt og indfriet) finansierings- og brugsaftale.”Hvornår Østre Landsret tager sagen op er endnu ikke fastsat.