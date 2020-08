87 procent vil rejse mere eller i samme omfang som før pandemien

NY UNDERSØGELSE FRA FÆRGEREDERI:

Mandag 31. august 2020 kl: 12:09

Undersøgelsens vigtigste punkter er:

En god nyhed for rejsebranchen er, at den overordnede rejselyst er stor. 78 procent af de europæiske respondenter har svaret, at de forventer at rejse som sædvanligt (63 procent) eller mere end tidligere (15 procent). Heraf forventer 87 procent af deltagerne fra Danmark at rejse i samme omfang, som de plejer (67 procent) - eller mere (20 procent)

Når det kommer til at vælge destination, viser undersøgelsen en tendens til at blive i Europa (44 procent) eller at besøge nabolandet (42 procent). Deltagerne fra Danmark vil helst rejse til Sverige (43 procent) eller Norge (30 procent), og særligt nordmændene planlægger kommende rejser til Danmark (48 procent), men også 22 procent af svenskerne planlægger at rejse til Danmark næste gang. Kun 1 procent har svaret, at de ikke ønsker at rejse overhovedet

Næsten to tredjedele af respondenterne (65 procent) har svaret, at de vil overveje at vælge færge over fly i kølvandet på COVID-19-pandemien. 52 procent af deltagerne fra Danmark vil være mere tilbøjelig til at vælge færge frem for fly fremadrettet. Når det kommer til valg af transportformer, vil respondenterne vælge bil og færge frem for rejser med fly, bus og tog. 55 procent er mere tilbøjelige til at vælge bil, og 62 procent er mere tilbøjelige til at vælge færge

COVID-19 pandemien har yderligere ændret prioriteterne i forhold til, hvordan vi rejser. I alt har 83 procent af respondenterne svaret, at frisk luftcirkulation på færgen eller muligheden for at gå udenfor på dækket er vigtig eller meget vigtig. 75 procent svarede, at muligheden for at bevæge sig er vigtig eller meget vigtig. Yderligere mener 71 procent, at vigtigheden i at få information om transportselskabets sikkerhedsforanstaltninger, social afstand og hygiejne er vigtig eller meget vigtig. Derudover er fleksibilitet i bookinger vigtig eller meget vigtigt for over tre ud af fire af respondenterne

Om undersøgelsen:

Den online undersøgelse blev sendt ud via e-mail i slutningen af juni 2020 til over 1 million af Stena Lines kunder i 11 forskellige lande i Europa, som alle har været i kontakt med Stena Line i de seneste 12 måneder. Landene er Danmark, Tyskland, Frankrig, Irland, Letland, Litauen, Holland, Norge, Polen, Sverige og Storbritannien

Undersøgelsen blev i alt besvaret af 84.309 respondenter

En heldig deltager per land modtog et rejsegavekort på 500 euro

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Færgerederiet Stena Line har fortaget en stor undersøgelse for at blive klogere på sine kunders rejselyst og foretrukne rejsedestinationer og rejseformer, efter corona-virussen i begyndelsen af 2020 satte det meste af rejsebranchen i stå. Undersøgelsen har indsamlet svar fra i alt 84.309 respondenter fordelt på 11 nordeuropæiske lande, heraf er 3.354 fra Danmark.Undersøgelsen viser, at respondenterne er positive over for at rejse med bil eller færge i Europa samt til nabolande. Ikke overraskende viser undersøgelsen også, at respondenterne prioriterer muligheden for at trække vejret i frisk havluft, at kunne bevæge sig frit rundt og holde afstand til andre.- Vi går alle gennem en udfordrende tid lige nu. Derfor har vi spurgt vores kunder om, hvordan de vil have det med at rejse fremadrettet. Vi kan konkludere, at der er en stærk vilje til at begynde at rejse igen, og at rejse med færge ser ud til at være en populær rejseform. Muligheden for at rejse i egen bil, at kunne bevæge sig frit rundt og få frisk luft på dækket er noget, som ikke mange andre transportformer tilbyder, siger Tony Michaelsen, Head of Travel hos Stena Line.