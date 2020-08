Havn i Sydvestjylland accelererer sin klimaindsats med teknologipartnerskab

Fredag 28. august 2020 kl: 14:09

En sund forretning

Om Honeywell

Honeywell er en af verdens førende virksomheder inden for digitalisering, måling og styring i forbindelse med digitaliseringen af byer og lufthavne, så de bliver grønnere og smartere. Samtidig arbejder de også med digitalisering og styring af energisystemer til bygninger.

Af: Redaktionen - Vi er en stor havn med mange skibsanløb og mange aktiviteter, så vores CO2-udledning er betydelig. Det skal vi gøre noget ved, siger Dennis Jul Pedersen, der er havnedirektør på Esbjerg Havn.Derfor har Esbjerg Havn indgået et omfattende samarbejde med teknologivirksomheden Honeywell, der er en af verdens førende virksomheder inden for digitalisering, måling og styring i forbindelse med digitalisering af byer og lufthavne, så de bliver mere bæredygtige og smartere.Som følge af partnerskabet skal Honeywell hjælpe Esbjerg Havn i arbejdet med at blive klimaneutral. Det gør de ved at udvikle et komplet system til styring og overvågning af ressourcer, energiforbrug og CO2-udledning på havnen. Det er første gang en sådan løsning bliver udarbejdet for en havn.- Den løsning, vi laver sammen med Esbjerg Havn, er helt unik med hensyn til omfanget. Andre havne har måske løsninger inden for energieffektivitet i deres bygninger, men ingen har gjort, som vi gør på Esbjerg Havn. Her bliver alt inddraget, inklusive fartøjer, infrastruktur og potentielt forskellige virksomheder på havnen, siger Lana Sukhodolska, der er Head of Sales and Business Development hos Honeywell.Honeywell og Esbjerg Havn er gået i gang med at udvikle systemet, så de kan få det fulde billede af udledningerne på havnen. Systemet vil gøre det muligt for havnen at spore og styre al forbrug på afstand og i realtid - potentielt set også produktionen fra fremtidige solceller og batteriopladet infrastruktur. Det kommer også havnens virksomheder til gode. De vil i fremtiden kunne spore al deres specifikke CO2-aftryk.- Esbjerg Havn ved, hvad de vil, og vi ser dem som en førende havn på mange områder. Især når det kommer til bæredygtighed. Men for at komme i mål, skal de vide, hvor de står. Og det skal vi hjælpe dem med i første fase, hvor vi kortlægger, monitorerer og styrer energiforbruget og CO2-udledningen, siger Lana Sukhodolska.Til efteråret vil Esbjerg Havn have de første data fra systemet i hænderne. På baggrund af den nye viden skal havnen beslutte, hvad næste skridt skal være for at nedbringe CO2-udledningen.- For os som havn kommer det nye system ikke bare til at betyde, at vi kan nedbringe CO2-aftrykket og gøre det hurtigere. Det betyder også, at vi kan gøre det på en forretningsmæssigt sund måde. Hvis vi fik yderligere omkostninger, ville det i sidste ende gå ud over vores kunder. Og det er ikke rimeligt. På denne måde gør vi havnen mere attraktiv, fordi vi laver grøn omstilling og stadig laver forretning, siger havnedirektør Dennis Jul Pedersen.For at nedbringe CO2-udslippet arbejder Esbjerg Havn på muligheden for, at både den og virksomhederne anvender bæredygtige energikilder som vindmøllestrøm og solceller. Desuden arbejder havnen og virksomhederne på, at der etableres ’smart lighting’ og ’smart heating’. Fremover skal landstrøm give skibene adgang til grøn strøm, og både havnen og virksomhederne på havnen skal investere mere i eldrevne køretøjer.