Klimahandlingsplan skal reducere CO2-udledningen med 270.000 ton om året

Torsdag 20. august 2020 kl: 15:53

Fundamentet for de næste 10 år lægges nu

Fakta om Klimahandlingsplan og Klimastrategi i Aarhus Kommune:

Klimahandlingsplanen beskriver de indsatsområder, der arbejdes med i den kommende fireårs periode. Den skal være med til at sikre, at de vigtigste forandringer i denne periode gennemføres og de ønskede effekter realiseres. Indsatsområderne er valgt både for at sikre de mulige kortsigtede forandringer med direkte effekt, men også for at danne grundlaget for langsigtede forandringer

Planen er blevet til i samarbejde med en lang række virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og borgere. Planen kommer derudover også i offentlig hø- ring, hvor der er yderligere mulighed for at komme med input

Med de kommende års indsats tager Aarhus de første skridt på vejen til at blive CO2-negativ. Dette er nødvendigt, hvis man vil holde jordens temperatur under 1,5 og 2 grader, da mængden af CO2 i atmosfæren allerede har overskredet grænsen for at holde den globale temperaturstigning på 1,5 procent

Af: Redaktionen Siden 2008 har Aarhus Kommune arbejdet målrettet med at reducere byens CO2-udledning, så udledningen i dag er halveret. Aarhus er blandt de byer i verden, der i forhold til CO2-udledningen har rykket sig markant. Udfordringen er, at den resterende del af CO2-reduktionen skal findes hos byens borgere og virksomheder. Det kræver ifølge Aarhus Kommune en indsats, der både rummer konkrete udviklingsprojekter, fokus på erhvervsudvikling og på, hvad byens borgere selv kan gøre.- Den sidste del af rejsen kræver, at vi alle yder det bedste, vi kan. Gør vi det smart, er vi ikke kun med til at løse klimakrisen, men også med til at sætte gang i erhvervslivet. For med den grønne omstilling kommer også en lang række investeringer. Dem skal vi bruge til at sætte skub i - ikke bare den grønne omstilling - men også i et erhvervsliv, der har behov for en ny start, siger Bünyamin Simsek (V), der er rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.Han fortæller, at 90 procent af den resterende CO2-udledning kommer fra kilder, som ligger uden for byrådets direkte indflydelse.Selvom den resterende del af CO2-udledningen i Aarhus kommune i høj grad kræver aktiv stillingtagen fra den enkelte borger og den enkelte virksomhed, er det ifølge rådmanden ikke det samme som, at byrådet melder hus forbi. Bünyamin Simsek fremhæver, at det netop er byrådet, der har muligheden for at skabe de rammer, der skal til, så man som borger i Aarhus rent faktisk kan deltage i den grønne omstilling.- Vi har en stor opgave, men også en stor mulighed for at skabe de rammer, der gør, at aarhusianerne og ikke mindst virksomhederne i byen kan tage de klimarigtige valg. Det er lige fra at lave intelligente investeringer i den offentlige transport, skabe gode rammer for elbiler til at bruge kommunens driftsopgaver til at understøtte udvikling, test og demonstration af nye løsninger, siger han.De seneste års klimaindsats i Aarhus har givet en lang række erfaringer, som giver et godt afsæt for de kommende års arbejde. Særligt tre områder er i fokus i den kommende periode frem til 2024.- Vi skal fokusere på vores transportsektor, da den står for den største del af udledningen. Samtidig skal byen gøres klar til at køre på fossilfrie energikilder og sidst, men ikke mindst, skal vi arbejde med at fjerne CO2 fra atmosfæren og eksempelvis omdanne den til grønne brændstoffer, siger Bünyamin Simsek.