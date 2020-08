Strandede migranter på dansk skib skal i land

Torsdag 20. august 2020 kl: 13:16

Af: Redaktionen Tankskibet »Maersk Etienne« fik tirsdag 4. august via rederiet Maersk Tankers en anmodning fra den maltesiske kystvagt om at komme en mindre båd med 27 migranter til undsætning. Skibet satte kursen mod den lille båd og tog 27 migranter - heriblandt et barn og en gravid kvinde - ombord, da der var risiko for, at deres båd ville synke - hvilket også skete kort efter, at migranterne havde forladt båden.Lige siden har besætningen på »Maersk Etienne« givet migranterne mad, vand og tæpper og hjulpet dem, så godt de har kunnet. Men forsyningerne slipper snart op, og skibet er ikke indrettet til at have passagerer med.Organisationen Danske Rederier peger på, at der igen er opstået en situation, hvor myndigheder spørger søfolk om at assistere og hjælpe folk i nød til søs.- Det siger sig selv, at vi hjælper mennesker i havsnød. Men det er ikke og må aldrig blive handelsflådens opgave at løse migrantkrisen i Middelhavet, siger Maria Skipper Schwenn, der er direktør for sikkerhed, miljø og forskning i Danske Rederier.Efter at have taget de nødstedte migranter ombord har »Maersk Etienne« ikke fået lov at gå i havn for at sætte dem af igen. Skibet ligger derfor for anden uge for anker ud for Maltas kyst.- Vi har brug for en løsning nu. De danske myndigheder arbejder hårdt på at finde en vej ud af problemet, men de involverede kyststater er nødt til at tage ansvaret på sig og hjælpe de stakkels mennesker ombord på skibet med at komme i land, siger Maria Skipper Schwenn og fortsætter:- Søfarende har ifølge international konventioner en forpligtelse til at hjælpe folk i havsnød, og rederiet har også en moralsk forpligtelse. Som situationen er nu, svigter vi de rederier og deres besætninger, som tager ansvar og hjælper folk i havsnød. Nu må de involverede kyststater tage deres ansvar seriøst og reagere med det samme, så disse mennesker kan få en ordentlig behandling.