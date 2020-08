Større udvidelser er nødvendige

BUDSKAB FRA SYDVESTJYSK HAVN:

Torsdag 20. august 2020 kl: 12:57

Af: Redaktionen - Esbjerg Havn har igennem de sidste 20 år været igennem en rivende udvikling, hvor havnens strategiske beslutninger har vist sig at holde vand. Men den nye klimaaftale for energi og industri giver os muligheder, som vi ikke har haft tidligere - både i relation til omfanget af havvindmølleparker, som kan installeres fra Esbjerg Havn, og i relation til vores mulige involvering i Energiøen. Derfor har vi strategisk analyseret behovet og arbejder nu på en af de største havneudvidelser, som er set i Danmark, siger Flemming N. Enevoldsen, der er formand for bestyrelsen i Esbjerg Havn.Han peger på, at fremtidsudsigterne for de strategiske fokusområder i dag ser endnu bedre ud, end de gjorde for blot ét år siden. Men meget afhænger af, om der er plads og udvidelsesmuligheder nok, så havnen kan følge med efterspørgslen og udnytte mulighederne. Det gælder eksempelvis arealer, hvor kunderne effektivt kan udvikle og drive deres forretninger og løse opgaver uden benspænd på grund af indretning eller andet.- Arbejdet med planlægning og godkendelse af den næste havneudvidelse startede for flere år siden, men det skift, som er projekteret for havvindindustrien, både for antal havvindmøller og for størrelsen på fremtidens møller giver Esbjerg Havn nogle unikke muligheder. Vi ligger direkte ud til Nordsøen, hvor det absolut største marked er og vil være i fremtiden. Og dermed ligger vi perfekt for de ændringer i logistikken, som vil komme, siger Dennis Jul Pedersen, der er direktør i Esbjerg Havn.Havnen planlægger i tæt dialog med Esbjerg Kommune, hvordan man kan inddrage af flere arealer til havnebrug for derved at kunne være klar til den vækst, som ventes at komme fra 2023 og fremover.- I dag drejer vores planer sig om udvidelse med yderligere 1,3 millioner kvadratmeter. Derfor går vi også i gang med næste fase af planlægningen, nemlig de strategiske diskussioner med virksomhederne på havnen repræsenteret ved Esbjerg Havns Advisory Board, for derved at planlægge fremtidens aktiviteter på Esbjerg Havn, siger havnedirektøren.Jesper Frost Rasmussen, der er borgmester i Esbjerg Kommune og næstformand i Esbjerg Havns bestyrelse, peger på, at det er afgørende for både Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune, at begge parter er så skarpe på fremtidens pladsbehov som overhovedet muligt.- Så kan vi planlægge smart til gavn for både havnens virksomheder og kommunens borgere. Det er ikke en option blot at fastholde den nuværende størrelse, for så ender havnens aktiviteter med at skrumpe, fordi kunder søger derhen, hvor der er mere plads, siger han.