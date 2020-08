Havmiljøet i Kattegat skal undersøges

KATTEGATFORBINDELSE:

Torsdag 20. august 2020 kl: 12:27

Specialudstyret skib er hyret til opgaven



Af: Redaktionen - Det er helt centralt for forundersøgelsen, at vi opnår ny viden om havbunden og undergrunden. Undersøgelserne vil både bidrage til, at vi får en bedre forståelse for de mulige miljøpåvirkninger af forbindelsen, og hvordan vi kan minimere disse, siger Henrik Vincentsen, der er anlægsteknisk chef med ansvar for forundersøgelsen hos Sund & Bælt.Han peger på, at undersøgelserne også skal bidrage til at skabe bedre viden om, hvordan en bro eller tunnel skal funderes, hvilket vil give et bedre grundlag for at beregne, hvad forbindelsen vil koste at bygge.Undersøgelserne gennemføres med et skib, som er påmonteret en række specialdesignede tekniske måleapparater. De kan via seismiske undersøgelser, der udsender og opsamler lydbølger, kortlægge havbundens forskellige jordlag og deres egenskaber.







Undersøgelserne gennemføres i to måleprogrammer over en periode på ca. to uger. Herefter bliver resultaterne opsamlet og analyseret med henblik på at opbygge en geologisk model af undergrunden.





- Havbunden og undergrunden i projektområdet er i dag ikke særligt godt undersøgt, så yderligere viden er bestemt vigtigt for projektet, siger Henrik Vincentsen.





Det er De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) som i samarbejde med Aarhus Universitet og på vegne af Sund & Bælt gennemfører selve undersøgelserne på havet.





- Vi har lang erfaring med kortlægning af havbundens geologiske forhold, og de nye data, som vi skal indsamle, vil blive suppleret med allerede eksisterende viden og data fra den nationale maringeologiske database, siger Jørn Bo Jensen, der er statsgeolog for maringeologi ved GEUS, og fortsætter:





- Udover de anlægstekniske analyser vil vi bruge de nye data til at opbygge viden om den geologiske udviklingshistorie, som kan afsløre detaljer omkring havbundens naturlige miljø og om mulighederne for arkæologiske interesseområder.









Fakta om forundersøgelsen af Kattegatforbindelsen:

Forundersøgelsen er igangsat af Folketinget, som har afsat 60 millioner kroner til forundersøgelsen. Undersøgelsen omfatter både en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat

En fast forbindelse over Kattegat vil reducere rejsetiden mellem Øst- og Vestdanmark markant. Hvis Kattegatforbindelsen bliver med jernbane kan rejsetiden med tog mellem København og Aarhus komme ned i nærheden af én time. I bil vil den samme rejse kunne gennemføres på ca. 2 timer

Forundersøgelsen omfatter nærmere undersøgelser af anlægstekniske og natur- og miljømæssige forhold, samt trafikale, samfundsøkonomiske og finansielle analyser, ligesom klimaeffekter ved både anlægs- og driftsfasen skal belyses

Den endelige afrapportering forventes ved udgangen af 2021. Der vil i efteråret 2020 blive afholdt offentlige orienteringsmøder på Sjælland, på Samsø og i Jylland om projektet



© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.