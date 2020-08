Åbent hus i Taastrup bliver med tilmelding

Mandag 17. august 2020 kl: 15:54

Af: Redaktionen

Desuden vil der blive taget en lang række forholdsregler for at sikre gæster og medarbejderes sundhed og sikkerhed, herunder opsætning af hegn og afspærring, håndsprit, ansigtsmasker og handsker tilgængeligt for alle, og der er rengøringspersonale på pladsen hele dagen.









- Vi havde naturligvis håbet på, at forsamlingsforbuddet var blevet hævet til 200 som planlagt, men efter en dialog med de lokale myndigheder har vi valgt at holde fast i arrangementet. Dog bliver det med dette lidt anderledes set up, hvor alle skal registrere sig på forhånd, og vi tager desuden alle fornødne sikkerhedstiltag. Vi er overbeviste om, at vi på den måde kan vise vores nye anlæg og lastbiler frem på en fuldt ud sikker og forsvarlig måde. Vi håber, at vores kunder og samarbejdspartnere har forståelse for denne fremgangsmåde, siger Helle Hessel, der er presseansvarlig for Volvo Danmark.









Arrangementet foregår på Højager 7 i Tåstrup fra klokken 14 til 20 fredag 28. august.









Klokken 14.30 vil repræsentanter fra Volvo og Høje Taastrup Kommune holde indvielsestaler og det røde bånd vil blive klippet over. I umiddelbar forlængelse heraf præsenteres de fire nye Volvo-modeller, der blev lanceret i foråret, for første gang på dansk jord.









