Chauffør i Vendsyssel får 500 nye svenske heste

Mandag 17. august 2020 kl: 12:22

Om den nye Scania R 800:



Drivline: 13-liters, seks-cylindret rækkemotor på 500 hk/2.550 Nm

14-trins GRS905-gearkasse med to krybegear og fuldautomatisk Opticruise-gearskiftesystem

RB662 tandembogie med udveksling 2,92:1 samt tvær- og langsgående differentialespærrer

fuld luftaffjedring på alle fire aksler, dobbelt chassisramme, styrbar og hævbar bogieaksel bag tandem

Førerhus: Førerhus:

CR20, højt placeret sikkerhedsførerhus med højt tag, Premium førerstol med indbygget ventilation, fuld læderpakke, Premium infotainment-system på 4x20 watt og integreret navigation, udvendige opbevaringsskabe i begge sider, køleskab, opbevaringsmodul, LED-for- og baglygter med mere



© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Fælles for alle aktiviteterne er, at de kræver masser af transport, og det sørger en vognpark på 22 trækkende enheder samt et passende antal påhængsvogne, kærrer og trailere for. Den nye Scania i vognparken, der næsten udelukkende består af svenske lastbiler, blev nylig fornyet med den omtalte Scania R 500 B8x4*4, som chauffør Morten Kern nu har fået at køre i.Bilen er leveret af Stiholts lastbilsælger Peter Munkholm og opbygget af SR Hydraulik med et hollandsk LCH hejselad med højtip, der kan tippe op til lodret.Det er en funktion, der er nødvendig og kommer i brug, når Morten Kern skal køre med op til 19 ton tunge mørtelsiloer, der fyldes med frisk mørtel på Vrå Mørtelværk og køres ud til byggepladser i hele Vendsyssel og afsættes lodret direkte på pladsen.Bilen er desuden udrustet med VBG-træk, så den kan have en ekstra mørtelsilo med indhold med på en tre-akslet overføringshænger.Når bilen ikke kører med mørtelsiloer, deltager den i de øvrige forefaldende kørselsopgaver i koncernen med forskellige typer containere.Chassis: